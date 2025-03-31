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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Стубб рассказал о вопросе Трампа: «Можно ли доверять Путину?»

Трамп на встрече во Флориде спросил Стубба, можно ли доверять Путину
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на встрече во Флориде с лидером Финляндии Александром Стуббом обсудил с ним вопрос доверия к президенту России Владимиру Путину. Об этом финский лидер рассказал 30 марта на пресс-конференции в Лондоне, сообщает Yle.

Во время встречи Трамп поинтересовался, «можно ли доверять Владимиру Путину». «Я ответил, что не могу», — сообщил Стубб.

По словам финского президента, переговоры продолжались семь часов.

Как заявил журналистам Стубб, он также передал президенту Соединенных Штатов позицию Финляндии и Европы по ситуации в Украине, подчеркнув поддержку Киева в конфликте с Россией.

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Дональд Трамп

В ходе встречи президентов США и Финляндии, которая состоялась 29 марта и носила неофициальный характер, Стубб предложил Трампу установить перемирие на Украине 20 апреля, в день празднования Пасхи.

По мнению финского лидера, эта дата может стать символическим сроком для прекращения огня.

«Почему 20 апреля? Потому что нужен срок. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет находиться у власти уже три месяца», — пояснил он.

Стубб отметил, что перед визитом в США он обсудил свою инициативу с союзниками, включая президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и других лидеров.

Ранее президент США отмечал прогресс в переговорах по Украине, но подчеркивал наличие серьезных разногласий между сторонами. Путин, в свою очередь, заявлял, что Москва поддерживает мирное урегулирование, но «не за свой счет».

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