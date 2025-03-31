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Переговоры России и США ,  
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Эксперты оценили заявления Трампа в адрес Путина

WSJ: слова Трампа в адрес России связаны с влиянием агрессивных советников
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Война санкций
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Советники американского президента Дональда Трампа, которые занимают «ястребиную» позицию по отношению к России, вероятно, набирают влияние в Вашингтоне из-за затягивания переговоров по Украине.

Так президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард объяснил заявления лидера США о злости на российского коллегу Владимира Путина, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По словам эксперта, личное раздражение Трампа Кремлем растет. На что указывает, в частности, один из недавних его постов в Truth Social с упоминанием «российской агрессии».

Трамп раскрыл, введет ли вторичные пошлины против России
Политика
Дональд Трамп

Накануне, 30 марта, Трамп заявил, что введет в отношении российской нефти вторичные пошлины, если не удастся заключить с Москвой соглашение о прекращении огня на Украине и если он сочтет, «что это [произошло] по вине России». В таком случае 25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы» будут введены в течение месяца.

Эдвард Фишман, бывший сотрудник Госдепартамента в материале WSJ отметил, что доходы от нефти и газа в последние годы составляют более трети федерального бюджета России.

«Самый важный сектор России находится под гораздо более скромными санкциями, и поэтому Москва смогла заработать на этом экспорте. Если он (Трамп. — РБК) всерьез намерен попытаться оказать давление на Россию, то будет нужно нацелиться на российскую нефть», — сказал он

Авторы материала отмечают, что такие меры окажут давление на экономику России, но также могут привести к росту цен для американских потребителей и дестабилизировать зависящие от нефти экономики стран Ближнего Востока и Африки.

Москва осуждает введение Западом каких-либо торговых ограничений.

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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