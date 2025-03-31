Эксперты оценили заявления Трампа в адрес Путина
Советники американского президента Дональда Трампа, которые занимают «ястребиную» позицию по отношению к России, вероятно, набирают влияние в Вашингтоне из-за затягивания переговоров по Украине.
Так президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард объяснил заявления лидера США о злости на российского коллегу Владимира Путина, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
По словам эксперта, личное раздражение Трампа Кремлем растет. На что указывает, в частности, один из недавних его постов в Truth Social с упоминанием «российской агрессии».
Накануне, 30 марта, Трамп заявил, что введет в отношении российской нефти вторичные пошлины, если не удастся заключить с Москвой соглашение о прекращении огня на Украине и если он сочтет, «что это [произошло] по вине России». В таком случае 25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы» будут введены в течение месяца.
Эдвард Фишман, бывший сотрудник Госдепартамента в материале WSJ отметил, что доходы от нефти и газа в последние годы составляют более трети федерального бюджета России.
«Самый важный сектор России находится под гораздо более скромными санкциями, и поэтому Москва смогла заработать на этом экспорте. Если он (Трамп. — РБК) всерьез намерен попытаться оказать давление на Россию, то будет нужно нацелиться на российскую нефть», — сказал он
Авторы материала отмечают, что такие меры окажут давление на экономику России, но также могут привести к росту цен для американских потребителей и дестабилизировать зависящие от нефти экономики стран Ближнего Востока и Африки.
Москва осуждает введение Западом каких-либо торговых ограничений.
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