Вандалы разгромили могилу погибшего корреспондента «Известий» Федорчака

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Вандалы сожгли и разгромили могилу погибшего корреспондента «Известий» Александра Федорчака, сообщило издание.

«Известия» не привели подробности случившегося. На опубликованной фотографии видны сломанные кресты и обугленные венки.

Федорчака похоронили 28 марта с воинскими почестями в поселке Нижнегорском на северо-востоке Крыма.

О гибели Федорчака в зоне военной операции на Украине стало известно 24 марта. Ему было 28 лет. Корреспондент погиб в результате ракетного удара HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины, сообщал телеканал «Звезда». Федорчак работал на купянском направлении в Харьковской области.

Репортажи Федорчака из зоны боевых действий выходили с 2022 года. В 2022–2023 годах он был специальным корреспондентом телеканала «Звезда», до этого работал редактором на телеканале «Крым 24».

Вместе с ним при обстреле погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 105, 144, 167 УК (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).



26 марта в Белгородской области погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева, она подорвалась на мине. 30 марта ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.