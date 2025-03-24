«Известия» сообщили о гибели своего корреспондента в зоне спецоперации

В зоне военной операции погиб 28-летний корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Его последний репортаж о событиях на купянском направлении вышел накануне. Федорчак сообщал о работе на красно-лиманском направлении

Фото: Александр Федорчак / VK

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне проведения военной операции на Украине, сообщает издание. Подробности произошедшего уточняются.

Газета отмечает, что Федорчак работал в зоне боевых действий с 2022 года. Последний репортаж — об обстановке на купянском направлении в Харьковской области — вышел в эфир 23 марта.

На странице Федорчака «ВКонтакте» говорится, что он работал в «Известиях» с прошлого года. В 2022-2023 годах он был специальным корреспондентом телеканала «Звезда», а до этого четыре года работал редактором на телеканале «Крым 24». Федорчаку было 28 лет.

Последняя публикация в аккаунте была три дня назад, днем ранее он сообщил, что работает на красно-лиманском направлении в ДНР. «Фронт активен тут с двух сторон и стало, вроде как, опаснее! Но наступление идет!» — говорится в подписи к видео.

Согласно информации, опубликованной на странице, Федорчук родился в Феодосии. В 2018 году окончил факультет славянской филологии и журналистики Таврического национального университета (ТНУ) имени В. И. Вернадского в Симферополе по специальности «межъязыковые коммуникации и журналистика».

В начале января после удара дрона по машине на трассе Донецк — Горловка в ДНР погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Вместе с ним в автомобиле ехали корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Они были госпитализированы с легкими ранениями.