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Падение режима Асада ,  
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МИД назвал примитивным подход Евросоюза к политике

МИД: Евросоюз упустил возможность переобуться в воздухе в отношении России
Сюжет
Падение режима Асада
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Европейский союз (ЕС) может оказаться на периферии мировых процессов из-за своего примитивного подхода к политике, заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов. Так он прокомментировал ослабление санкций против Сирии, связанное, по его мнению, с отказом Дамаска сотрудничать с Россией.

«Снижение санкционного давления в отношении Дамаска Брюссель обуславливает отказом от сотрудничества с нами. Согласитесь, довольно примитивный подход для блока, который претендует на роль глобального игрока», — сказал Логвинов.

Он добавил, что в результате безуспешных попыток изолировать Россию на международной арене ЕС рискует оказаться на «периферии текущих мировых процессов».

По его мнению, Брюссель упустил момент, когда было возможно «переобуться в воздухе» и изменить политику в отношении России.

22 марта Al Arabiya со ссылкой на источники сообщила о требовании лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа к Москве выдать свергнутого в декабре 2024 года экс-президента Башара Асада, который получил убежище в России.

24 февраля совет ЕС приостановил действие ряда санкций против Сирии в энергетической и транспортной сферах. Это решение Евросоюз мотивировал поддержкой политического перехода в Сирии, а также быстрого восстановления ее экономики.

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Дамаск, Сирия

Из-под санкций были исключены четыре банка и «Сирийские арабские авиалинии», активы которых ранее были заморожены. Брюссель также разрешил «предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение Центрального банка Сирии».

12 февраля президент России Владимир Путин поговорил по телефону с аль-Шараа. Российский президент тогда подтвердил «неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии». У России в Сирии две военные базы.

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