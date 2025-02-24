ЕС решил поддержать новые власти Сирии снятием санкций
Совет ЕС решил приостановить ряд санкций против Сирии, об этом сообщается на сайте совета.
«Это решение является частью усилий ЕС по поддержке инклюзивного политического перехода в Сирии, а также ее быстрого экономического восстановления, реконструкции и стабилизации. ЕС стремится облегчить взаимодействие с Сирией, ее народом и бизнесом в ключевых областях энергетики и транспорта, а также облегчить финансовые и банковские операции, связанные с этими секторами, а также с теми, которые необходимы для гуманитарных целей и целей восстановления», — говорится в сообщении.
В частности, речь идет о снятии ограничений в энергетической (включая нефть, газ и электроэнергетику) и транспортной сферах.
Из-под санкций выведены пять банков и компаний — в частности, Индустриальный банк, Народный кредитный банк, Сберегательный банк, Сельскохозяйственный кооперативный банк и «Сирийские арабские авиалинии», активы которых были заморожены.
Брюссель также разрешил «предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение Центрального банка Сирии».
Кроме того, ЕС разрешил операции, связанные с энергетическим и транспортным секторами, а также транзакции, необходимые для гуманитарных целей и восстановления страны.
В январе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен поддержать экономическое восстановление страны после свержения режима Башара Асада и «готов облегчить санкции против Сирии в зависимости от того, как будет поступать новое правительство».
В декабре 2024 года был свергнут режим Асада, президент бежал в Россию, где получил убежище. К власти пришла вооруженная оппозиция, страной в переходный период руководит глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) Ахмед аль-Шараа. В Сирии были распущены парламент, армия, службы безопасности, отменено действие Конституции. 12 февраля президент России Владимир Путин поговорил по телефону с временным президентом аль-Шараа. У России в Сирии две военные базы.
В январе Минфин США исключил из санкций ряд финансовых операций с новым руководством Сирии, включая операции по энергоресурсам.
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