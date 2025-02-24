ЕС решил поддержать новые власти Сирии снятием санкций

ЕС вывел из-под санкций четыре банка и «Сирийские арабские авиалинии», а также разрешил операции, связанные с энергетическим и транспортным секторами

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Совет ЕС решил приостановить ряд санкций против Сирии, об этом сообщается на сайте совета.

«Это решение является частью усилий ЕС по поддержке инклюзивного политического перехода в Сирии, а также ее быстрого экономического восстановления, реконструкции и стабилизации. ЕС стремится облегчить взаимодействие с Сирией, ее народом и бизнесом в ключевых областях энергетики и транспорта, а также облегчить финансовые и банковские операции, связанные с этими секторами, а также с теми, которые необходимы для гуманитарных целей и целей восстановления», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о снятии ограничений в энергетической (включая нефть, газ и электроэнергетику) и транспортной сферах.

Из-под санкций выведены пять банков и компаний — в частности, Индустриальный банк, Народный кредитный банк, Сберегательный банк, Сельскохозяйственный кооперативный банк и «Сирийские арабские авиалинии», активы которых были заморожены.

Брюссель также разрешил «предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение Центрального банка Сирии».

Кроме того, ЕС разрешил операции, связанные с энергетическим и транспортным секторами, а также транзакции, необходимые для гуманитарных целей и восстановления страны.

В январе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен поддержать экономическое восстановление страны после свержения режима Башара Асада и «готов облегчить санкции против Сирии в зависимости от того, как будет поступать новое правительство».

В декабре 2024 года был свергнут режим Асада, президент бежал в Россию, где получил убежище. К власти пришла вооруженная оппозиция, страной в переходный период руководит глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) Ахмед аль-Шараа. В Сирии были распущены парламент, армия, службы безопасности, отменено действие Конституции. 12 февраля президент России Владимир Путин поговорил по телефону с временным президентом аль-Шараа. У России в Сирии две военные базы.

В январе Минфин США исключил из санкций ряд финансовых операций с новым руководством Сирии, включая операции по энергоресурсам.