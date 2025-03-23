В США допустили ведение боевых действий для сдерживания Ирана

Уиткофф: США могут прибегнуть к боевым действиям в разговоре с Ираном

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, говоря о ядерной сделке с Ираном, заявил, что США могут прибегнуть к боевым действиям против республики «при определенных обстоятельствах». Об этом он сказал в эфире Fox News.

«Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах», — заявил спецпосланник.

По его словам, если не получится решить вопрос с Ираном дипломатическими методами, тогда «альтернатива будет не очень хорошей».

В начале марта американский президент Дональд Трамп заявил, что направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с возможной разработкой Ираном ядерного оружия.

После этого постпредство Ирана при ООН сообщило, что Тегеран не будет обсуждать идеи, которые ведут к ядерному разоружению страны. Позднее, 19 марта, Axios написал, что в своем письме Трамп также предупредил Иран о последствиях, если тот откажется от переговоров. Президент тогда назвал двухмесячный срок для принятия решения.

В воскресенье, 23 марта, в Иране заявили, что не намерены возобновлять ядерную сделку СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), которая была подписана в 2015 могу и предполагала отказ Тегерана от создания ядерного оружия.