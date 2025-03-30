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Военная операция на Украине ,  
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В Москве началось прощание с военкором «Первого канала» Прокофьевой

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве началось прощание с военным корреспондентом «Первого канала» Анной Прокофьевой, передает «РИА Новости».

Прощание проходит в траурном зале Троекуровского кладбища.

Церемония началась в 13:30, с журналисткой пришли проститься десятки коллег из столичных и федеральных СМИ.

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Прокофьева погибла 26 марта при подготовке репортажа из Белгородской области: ее съемочная группа подорвалась на мине. Также ранения получил оператор Дмитрий Волков.

Прокофьевой было 35 лет. Как рассказали РБК в пресс-службе телеканала, она окончила факультет журналистики РУДН, свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня», на «Первом канале» была с 2023 года.

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Теги
церемония прощания Первый канал Военкор Троекуровское кладбище Военная операция на Украине
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