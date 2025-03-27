Стали известны дата и место прощания с военкором Анной Прокофьевой
Прощание с погибшей журналисткой «Первого канала» Анной Прокофьевой состоится 30 марта на Троекуровском кладбище. Церемония начнется в 13:30 мск. Об этом говорится в телеграм-канале Прокофьевой.
26 марта военный корреспондент погибла в результате подрыва на мине в Белгородской области. Рядом с ней находился оператор Дмитрий Волков, он получил тяжелые ранения.
Коллега Прокофьевой, военкор Владимир Романов уточнил, что журналистка работала в Краснояружском районе и погибла во время редакционного задания.
Прокофьева начала работать на «Первом канале» в 2023 году. Она освещала события на фронте, вела репортажи из зоны боевых действий, а также вела в Telegram блог для сбора гуманитарной помощи, сама возила ее в зону спецоперации.
После гибели журналистки Следственный комитет завел дело по статьям о теракте и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста — ст. 205 и ст. 144 УК. Представитель МИД России Мария Захарова назвала гибель военного корреспондента следствием действий украинских властей.
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