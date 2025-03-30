Стрелявший из окна по прохожим в Бибирево получил 4,5 года колонии
В Москве стрелявший из окна квартиры по прохожим и электробусу мужчина получил четыре года и шесть месяцев лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Суд установил, что 4 июня 2024 года 51-летний Александр Шихов находился у себя в квартире на улице Костромской в состоянии алкогольного опьянения. Ему «помешали» звуки снаружи, поэтому он открыл огонь из окна. Мужчина рассказал, что ему, в частности, мешал спать щебет птиц.
Шихов не менее шести раз выстрелил из пружинно-поршневой пневматической винтовки в сторону идущих по улице людей и проезжей части. Легкий вред здоровью получили двое прохожих. Пули также повредили окна электробуса, ущерб составил 26,7 тыс. руб.
Мужчину осудили по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство, совершенное с применением оружия. Отбывать наказание Шихов будет в исправительной колонии общего режима.
26 марта в Подмосковье неизвестный открыл стрельбу во дворе жилого дома. Стрельба произошла в жилом комплексе на Шестой улице в ЖК «Ольгино Парк» в Балашихе (на территории бывшего города Железнодорожного).
Злоумышленник скрылся с места преступления. По информации Baza, мужчину задержали, он отказался давать показания.
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