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Стрелявший из окна по прохожим в Бибирево получил 4,5 года колонии

Стрелявший из окна по прохожим в Бибирево получил 4,5 года колонии
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В Москве стрелявший из окна квартиры по прохожим и электробусу мужчина получил четыре года и шесть месяцев лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд установил, что 4 июня 2024 года 51-летний Александр Шихов находился у себя в квартире на улице Костромской в состоянии алкогольного опьянения. Ему «помешали» звуки снаружи, поэтому он открыл огонь из окна. Мужчина рассказал, что ему, в частности, мешал спать щебет птиц.

Шихов не менее шести раз выстрелил из пружинно-поршневой пневматической винтовки в сторону идущих по улице людей и проезжей части. Легкий вред здоровью получили двое прохожих. Пули также повредили окна электробуса, ущерб составил 26,7 тыс. руб.

Мужчину осудили по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство, совершенное с применением оружия. Отбывать наказание Шихов будет в исправительной колонии общего режима.

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26 марта в Подмосковье неизвестный открыл стрельбу во дворе жилого дома. Стрельба произошла в жилом комплексе на Шестой улице в ЖК «Ольгино Парк» в Балашихе (на территории бывшего города Железнодорожного).

Злоумышленник скрылся с места преступления. По информации Baza, мужчину задержали, он отказался давать показания.

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пневматическое оружие суд уголовное дело Москва колония прокуратура
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