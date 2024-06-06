Стрелявший из окна в Бибирево мужчина свалил вину на щебетавших птиц

Мужчина, который устроил стрельбу из пневматического ружья в московском районе Бибирево объяснил свои действия тем, что мешали спать звуки птиц с улицы, сообщила прокуратура столицы в телеграм-канале.

«Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, злоумышленник пытался уснуть, но ему якобы мешали звуки птиц, доносящиеся с улицы. Он взял ружье и не менее 10 раз выстрелил из окна квартиры», — говорится в сообщении.

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Мужчина стрелял из пневматического ружья, который ему подарил друг пять месяцев назад. Пули к ружью стрелок приобрел за три дня до этого.

В ведомстве уточнили, что стрельба произошла примерно в 15:30 мск.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По данным ведомства, суд заключил обвиняемого под стражу до 4 августа 2024 года.

Мужчина открыл стрельбу 4 июня рядом с торговым центром на Костромской улице. В результате пострадали два проходивших мимо человека — мужчина и женщина. Кроме того, повреждения получили стекла в общественном транспорте.

Первый пострадавший отказался от госпитализации, вторую доставили в больницу с ранением предплечья, сообщил телеграм-канал Baza.