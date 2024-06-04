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В Бибирево мужчина открыл стрельбу по людям

Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

В Бибирево мужчина открыл стрельбу по людям
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У ТЦ на северо-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас устанавливают личность и мотивы нападавшего.

По данным телеграм-канала Baza, ранены два человека, стрельба велась у дома № 6 на Костромской улице. Рядом находится торговый центр «Маркос Молл».

Mash передает, что стрельба велась из пневматического оружия из окна многоэтажки по электробусу.

Как рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве, стрельба произошла в районе дома № 3 по улице Костромская. »Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что неизвестный произвел выстрелы из пневматического оружия, в результате чего телесные повреждения получили два человека. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление злоумышленника и привлечения его к установленной законом отвественности», — добавили в ведомстве.

В прокуратуре Москвы уточнили, что помощь потребовалась двум прохожим — мужчине и женщине.

Материал дополняется.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Россия Москва «Бибирево» стрельба пневматическое оружие
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