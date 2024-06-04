В Бибирево мужчина открыл стрельбу по людям
У ТЦ на северо-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Собеседник агентства уточнил, что сейчас устанавливают личность и мотивы нападавшего.
По данным телеграм-канала Baza, ранены два человека, стрельба велась у дома № 6 на Костромской улице. Рядом находится торговый центр «Маркос Молл».
Mash передает, что стрельба велась из пневматического оружия из окна многоэтажки по электробусу.
Как рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве, стрельба произошла в районе дома № 3 по улице Костромская. »Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что неизвестный произвел выстрелы из пневматического оружия, в результате чего телесные повреждения получили два человека. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление злоумышленника и привлечения его к установленной законом отвественности», — добавили в ведомстве.
В прокуратуре Москвы уточнили, что помощь потребовалась двум прохожим — мужчине и женщине.
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