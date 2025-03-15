Суд отправил под домашний арест открывшего стрельбу у детсада в Москве

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Троицкий районный суд Москвы отправил под домашний арест мужчину, устроившего стрельбу рядом с детским садом в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры

пресечения в виде домашнего ареста в отношении Андреева Юрия Алексеевича сроком на один месяц 29 суток», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинения по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Стрельба у детского сада произошла 14 марта. По данным телеграм-канала «112», виновником был отец одного из детей. Обычно он забирал ребенка из учреждения, но на этот раз приехала мама — родители состоят в разводе. Воспитатели позвонили отцу, мужчина приехал в детский сад — между бывшими супругами начался конфликт.

Женщина пришла со своим другом. Во время спора отец ребенка выстрелил в мужчину из травматического пистолета.

Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы