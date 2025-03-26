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В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу во дворе жилого дома

В Железнодорожном неизвестный устроил стрельбу. По информации телеграм-каналов, нападавшего уже задержали: по предварительным данным, это военнослужащий. Baza пишет, что пострадавшего на скорой отправили в больницу
Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

В подмосковном Железнодорожном неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дома и скрылся, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Агентство пишет, что информации о пострадавших нет. По данным телеграм-канала Baza, ранения получил мужчина, его госпитализировали.

Как пишет ТАСС, стрельба произошла в жилом комплексе на Шестой улице. «РИА Новости» уточняет, что речь идет о ЖК «Ольгино Парк». «Причины выясняются», — приводит ТАСС слова собеседника.

Телеграм-каналы Baza, Shot и Mash пишут, что неизвестный ждал у подъезда, а когда оттуда вышел мужчина, открыл по нему стрельбу. В этот момент из стоявшего рядом автомобиля выбежал «охранник пострадавшего» и начал стрелять в нападавшего.

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, его разыскивают, отмечают ТАСС и «РИА Новости». Baza пишет, что нападавший сел в бежевую «шестерку» и уехал, но уже задержан; последнее подтверждает и Shot.

По информации Baza, открывший огонь мужчина отказывается давать показания, но предварительно удалось установить, что он военнослужащий.

РБК обратился в пресс-службу министерства здравоохранения Московской области, СК Московской области.

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Подмосковье стрельба жилой комплекс
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