В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу во дворе жилого дома
В подмосковном Железнодорожном неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дома и скрылся, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Агентство пишет, что информации о пострадавших нет. По данным телеграм-канала Baza, ранения получил мужчина, его госпитализировали.
Как пишет ТАСС, стрельба произошла в жилом комплексе на Шестой улице. «РИА Новости» уточняет, что речь идет о ЖК «Ольгино Парк». «Причины выясняются», — приводит ТАСС слова собеседника.
Телеграм-каналы Baza, Shot и Mash пишут, что неизвестный ждал у подъезда, а когда оттуда вышел мужчина, открыл по нему стрельбу. В этот момент из стоявшего рядом автомобиля выбежал «охранник пострадавшего» и начал стрелять в нападавшего.
Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, его разыскивают, отмечают ТАСС и «РИА Новости». Baza пишет, что нападавший сел в бежевую «шестерку» и уехал, но уже задержан; последнее подтверждает и Shot.
По информации Baza, открывший огонь мужчина отказывается давать показания, но предварительно удалось установить, что он военнослужащий.
РБК обратился в пресс-службу министерства здравоохранения Московской области, СК Московской области.
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