СК завел дело о преступлениях ВСУ в Мартыновке Суджанского района
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о преступлениях украинских военных в селе Мартыновка Суджанского района, сообщает пресс-служба ведомства.
«СК России продолжает работу с мирными жителями, эвакуированными с приграничных территорий Курской области, которые стали свидетелями преступлений украинских военнослужащих», — говорится в публикации.
По данным следствия, в августе 2024 года украинские военные разместили в селе Мартыновка военную технику в частных жилых секторах, а также «умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством».
СК открыл дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 Уголовного кодекса — террористический акт (до 20 лет лишения свободы) и мародерство (до 12 лет лишения свободы).
Российские военные освободили Мартыновку к 11 марта, административный центр района Суджу — еще через два дня.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Украинским войскам удалось занять 1268 кв. км (общая площадь Курской области — 29,9 тыс. кв. км). К середине марта были освобождены 86% занятых украинскими войсками территорий.
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