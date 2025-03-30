СК завел дело о преступлениях ВСУ в Мартыновке Суджанского района

Село Мартыновка Суджанского района Курской области (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о преступлениях украинских военных в селе Мартыновка Суджанского района, сообщает пресс-служба ведомства.

«СК России продолжает работу с мирными жителями, эвакуированными с приграничных территорий Курской области, которые стали свидетелями преступлений украинских военнослужащих», — говорится в публикации.

По данным следствия, в августе 2024 года украинские военные разместили в селе Мартыновка военную технику в частных жилых секторах, а также «умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством».

СК открыл дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 Уголовного кодекса — террористический акт (до 20 лет лишения свободы) и мародерство (до 12 лет лишения свободы).

Российские военные освободили Мартыновку к 11 марта, административный центр района Суджу — еще через два дня.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Украинским войскам удалось занять 1268 кв. км (общая площадь Курской области — 29,9 тыс. кв. км). К середине марта были освобождены 86% занятых украинскими войсками территорий.