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Землетрясение в Таиланде классифицировали как крупномасштабное бедствие

Власти Таиланда классифицировали землетрясение как крупномасштабное бедствие

Толчки в Таиланде, произошедшие в связи с мощным землетрясением в Мьянме, классифицированы как крупномасштабное бедствие, сообщил тайский Департамент по предотвращению стихийных бедствий и смягчению их последствий в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Национальное командование по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий объявило о повышении уровня противодействия <...> до 3-го (крупномасштабная катастрофа)», — говорится в сообщении ведомства.

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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 28 марта, его очаг располагался вблизи города Сикайн в Мьянме. Спустя несколько минут был зафиксирован повторный толчок магнитудой 6,4. Число погибших в Мьянме, по предварительным данным, составляет свыше 140 человек, раненых — более 170.

Толчки ощущались и в Таиланде, там погибло не менее 10 человек, еще 16 пострадали, 101 человек считается пропавшим без вести. В столице страны Бангкоке рухнуло строящееся 30-этажное здание, под завалами оказались несколько десятков человек.

Землетрясение в Таиланде классифицировали как крупномасштабное бедствие
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Таиланд землетрясение стихийные бедствия Мьянма
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