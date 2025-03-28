Больше 40 человек оказались под завалами строящегося здания в Бангкоке

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По меньшей мере 43 человека не смогли выбраться из строящегося в Бангкоке здания после его обрушения в результате землетрясения, сообщил Sanook. При этом в Национальном институте неотложной медицины сообщили, что точное число остающихся под завалами пока не известно.

«Ситуация в 15:07 [11:07 по мск]. Из дела обрушившегося строящегося здания в районе Чатучак <...> бригадир сообщил <...>, что в здании все еще находятся люди. Точное число пока не известно», — написала пресс-служба института в аккаунте в Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Там также уточнили, что 50 пострадавших доставлены в больницы, а один человек погиб. По данным Sanook, первоначально из-под завалов выбраться удалось только семерым.

Утром 28 марта в Таиланде зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Оно произошло также в Мьянме, где магнитуда толчков составили 7,7. В Бангкоке была объявлена эвакуация из высотных домов. Тысячи людей, эвакуировавшихся из зданий и отелей, остаются на улицах . Очевидцы рассказали РБК, что не сразу поняли, что происходит, когда все вокруг начало шататься, а «из бассейнов на высоких домах выливалась вода ».

Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Cherng Kerk Chon / Reuters Фото: Athit Perawongmetha / Reuters