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Общество ,  
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ВС обязал родителей оплачивать услуги ЖКХ за детей, живущих отдельно

Верховный суд: родители оплачивают услуги ЖКХ за детей, проживающих отдельно

Родители должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за несовершеннолетних детей до их 18-летия, вне зависимости от того, проживают ли они вместе. Такое разъяснение содержится в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам, сообщает «РИА Новости».

«В случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания. <...> При недостаточности у несовершеннолетнего средств обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг субсидиарно возлагается на его родителей», — говорится в определении суда.

При этом несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут вносить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги самостоятельно, уточнил ВС.

Прецедентом стал спор томского товарищества собственников жилья (ТСЖ) с местным жителем, который не оплачивал коммунальные счета и взносы за капремонт более пяти лет, накопив долг около ₽445 тыс. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, взыскав средства с должника и его матери, с которой он жил.

Однако Верховный суд обратил внимание, что на момент возникновения задолженности ответчик был несовершеннолетним, следовательно, платить должны его родители. Поскольку в суде не рассматривался вопрос привлечения отца к делу, дело отправили на пересмотр.

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Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

C 1 февраля по 1 октября 2025 года в России проходит эксперимент по уведомлению граждан о судебных разбирательствах по задолженностям за ЖКУ через «Госуслуги».

В пилотном проекте принимают участие регионы с высоким уровнем цифровизации, где эффективно работают электронные системы органов власти, ресурсоснабжающих организаций и судов.

В рамках эксперимента будут отслеживаться долги за оплату жилья, коммунальные услуги, энергоресурсы, взносы на капремонт и машино-места в многоквартирных домах. Поставщики услуг смогут передавать информацию о просроченных платежах в Государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ).

На основе данных из Росреестра, Социального фонда России и МВД система автоматически сформирует пакет документов для обращения в мировой суд. После этого материалы в электронном виде направят в ГАС «Правосудие», где ведется учет судебных делопроизводств.

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Верховный суд определение коммунальные услуги родители оплата
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