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Военная операция на Украине ,  
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Семьям мобилизованных разрешили не оплачивать за них коммунальные услуги

Семьям мобилизованных разрешили не оплачивать за них коммунальные услуги
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Семьи мобилизованных, у которых в квартирах не стоят счетчики, не будут оплачивать воду и газ за родственников, уехавших в зону военной операции на Украине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Раньше при отсутствии счетчиков или в случае их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывалась исходя из количества людей, проживающих в квартире. Мобилизованные также входили в это число, хотя физически не могли потреблять воду и газ. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции.

Для получения льготы родственникам мобилизованного нужно представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий мобилизацию. В пресс-службе правительства подчеркнули, что такая мера поддержки позволит «снизить финансовую нагрузку» на семьи военнослужащих.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Мобилизованные и их родственники могут рассчитывать на ряд федеральных и региональных льгот. Например, они могут оформить кредитные каникулы и списать долги по кредитам. Такие россияне также освобождены от начисления пеней за несвоевременные или неполные платежи за жилье и коммунальные услуги. То же касается взносов на капремонт.

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Теги
Персоны
мобилизация военнослужащие льготы правительство России коммунальные платежи
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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