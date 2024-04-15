Семьям мобилизованных разрешили не оплачивать за них коммунальные услуги

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Семьи мобилизованных, у которых в квартирах не стоят счетчики, не будут оплачивать воду и газ за родственников, уехавших в зону военной операции на Украине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Раньше при отсутствии счетчиков или в случае их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывалась исходя из количества людей, проживающих в квартире. Мобилизованные также входили в это число, хотя физически не могли потреблять воду и газ. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции.

Для получения льготы родственникам мобилизованного нужно представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий мобилизацию. В пресс-службе правительства подчеркнули, что такая мера поддержки позволит «снизить финансовую нагрузку» на семьи военнослужащих.

Мобилизованные и их родственники могут рассчитывать на ряд федеральных и региональных льгот. Например, они могут оформить кредитные каникулы и списать долги по кредитам. Такие россияне также освобождены от начисления пеней за несвоевременные или неполные платежи за жилье и коммунальные услуги. То же касается взносов на капремонт.