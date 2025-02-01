Начался эксперимент по онлайн-взысканию долгов за услуги ЖКХ

Граждан с задолженностями по оплате жилищно-коммунальных услуг будут уведомлять обо всех этапах судебного разбирательства через «Госуслуги». Проверять систему онлайн-взысканий планируют до 1 октября, сообщали в Минстрое.

Согласно проекту, участие в эксперименте примут регионы с «высоким уровнем цифровой зрелости», где хорошо настроены электронные системы органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций и мировых судей.

Во время эксперимента будут отслеживать долги за оплату квартир, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, энергетических ресурсов, взносов на капитальный ремонт.

Поставщики услуг ЖКХ смогут обратиться в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и передать информацию о просроченных задолженностях. После — ГИС сформирует пакет документов, необходимый для обращения в мировой суд. Пакет будет составляться на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД. Собранные документы в электронном виде будут направляться в систему ГАС «Правосудие», где содержится информация о судебных делопроизводствах и ведется их учет.

Ранее, в январе, Минстрой анонсировал другой проект в сфере ЖКХ — «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Для реализации инициативы потребуются средства из федеральной казны. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин оценил бюджет проекта в 4,5 трлн руб. Он сообщил, что к 2030 году планируется завершить ремонт 2 тыс. объектов. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, уточнил министр.