Администрация Трампа уволила сотни сотрудников Института мира США

Администрация Дональда Трампа в пятницу, 28 марта, уволила почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира США (USIP). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на сотрудников организации.

По данным источников издания, были уволены от 200 до 300 сотрудников, что составляет большую часть персонала штаб-квартиры института. Массовые увольнения произошли менее чем через две недели после того, как президент Института мира был заменен на представителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер и соратник Трампа Илон Маск.

Институт мира США участвует в переговорах по мирным соглашениям и помогает пострадавшим от войн странам и регионам в достижении мирного урегулирования и восстановлении.

Сотрудники института сообщили, что им предложили выходное пособие и месяц дополнительного медицинского страхования в обмен на подпись о праве не предъявлять иск. Они посчитали действия администрации нарушением закона и назвали произошедшее «резней вечера пятницы».

Несколько работников подали иск, утверждая, что администрация Трампа не имеет полномочий для ликвидации института, созданного законодательной ветвью власти — Конгрессом. Судебное заседание, по данным издания, назначено на конец апреля.

По информации WP, Институт мира США имеет около 600 сотрудников по всему миру, при этом сокращения затронули только штаб-квартиру.

Илон Маск ранее заявил, что правительство США нуждается в радикальных переменах. По его мнению, без таких изменений «корабль под названием Америка утонет».

«Это революция, возможно, крупнейшая с тех пор, как была первая революция. После завершения этих изменений Америка окажется в значительно лучшем состоянии», — прокомментировал миллиардер массовые увольнения в государственных организациях после прихода новой администрации.

Администрация Трампа уже уволила большинство сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках масштабной реорганизации, проводимой DOGE. Оставшимся сотрудникам, по данным Reuters, было предложено выбрать одну из двух дат увольнения: 1 июля или 2 сентября 2025 года.

Также, по информации агентства, в рамках реорганизации планируется ликвидировать все должности, не предусмотренные законом. Оставшиеся программы агентства будут переданы Госдепартаменту США. Сотрудники USAID не будут автоматически переведены в Госдеп — ведомство проведет отдельный процесс найма, учитывая необходимость в дополнительных кадрах.

С начала февраля 2025 года было закрыто 83% программ агентства. Штаб-квартира USAID в Вашингтоне также была закрыта, а сотрудников агентства отправили в отпуск или уволили.