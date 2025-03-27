Сенатор США Уоррен предупредила, что Трамп может уволить главу ФРС

Джером Пауэлл (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп может уволить председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, заявила сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен в интервью Bloomberg.

По ее словам, соответствующее решение ему позволяют принять широкие полномочия по отстранению чиновников, из-за чего «никто не находится в безопасности, даже председатель Федеральной резервной системы». Она назвала решения Трампа об увольнениях госслужащих беззаконием.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал реформировать бюрократический аппарат США. Так, в начале февраля более 40 тыс. государственных служащих США согласились уволиться в обмен на выплату зарплаты за восемь месяцев. Администрация рассчитывала, что увольнение на таких условиях 5–10% госслужащих позволит экономить около $100 млрд ежегодно.