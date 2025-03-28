Оставшихся сотрудников USAID уволят до сентября
Все оставшиеся сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) будут уволены в июле и сентябре, сообщает Reuters.
По данным агентства, работникам ведомства была разослана служебная записка от Джереми Левина из Департамента эффективности правительства (DOGE), который сейчас также является замруководителя USAID. В его сообщении говорится, что сотрудникам агентства будет предоставлен выбор уволиться 1 июля или 2 сентября.
Из записки также следует, что в USAID будут «ликвидированы» все должности, не предусмотренные законом. Оставшиеся «программы жизненно важной и стратегической помощи» агентства к 1 июля Госдепартамент США возьмет на себя. При этом сотрудников USAID не будут автоматически переводить в ведомство — Госдеп оценит необходимость в этом, после чего проведет «отдельный и независимый процесс найма».
Ранее в тот же день, 28 марта, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Госдеп уведомил конгресс США о планах реорганизовать USAID. «К сожалению, USAID давно отклонился от своей первоначальной миссии. В результате выгоды оказались слишком незначительными, а затраты — слишком высокими», — говорится в его заявлении.
Реорганизация агентства будет включать в себя «передачу некоторых функций» в ведение Госдепа и «прекращение оставшихся функций USAID, которые не соответствуют приоритетам администрации» президента США Дональда Трампа.
После прихода Трампа к власти большая часть деятельности USAID была приостановлена. Как сообщал Рубио, с начала февраля закрылись 83% программы агентства.
The New York Times в конце февраля писала, что назначенное Трампом руководство USAID разослало электронные письма об увольнении 2 тыс. работников ведомства. Еще до 1 тыс. сотрудников организации были отправлены в отпуск. Штаб-квартира агентства была закрыта.
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