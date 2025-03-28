Маск счел необходимым провести в правительстве США революцию
Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что правительство США нуждалось в проведении революции. В противном случае «корабль под названием Америка утонет». Так миллиардер прокомментировал проходящие в стране массовые увольнения из ряда организаций и ведомств.
«Это революция. Это, возможно, крупнейшая революция в правительстве со времен собственно революции. В конце этой работы Америка будет в гораздо лучшей форме», — сказал Маск в интервью Fox News, комментируя массовые увольнения в США, происходящие после прихода новой администрации.
Илон Маск был назначен главой департамента эффективности государственного управления (DOGE) с целью сокращения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентства. Как ранее сообщил Маск, организация рассчитывает сократить расходы правительства на $1 трлн.
Ряд американских штатов подали иски к Трампу и Маску. В документе утверждается, что отмечается, что назначение Маска нарушает Конституцию США, поскольку он выполняет функции, требующие утверждения сенатом.
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