В МИДе пояснили механизм внешнего управления после идеи Путина по Украине

МИД России разъяснил механизм создания временных администраций через ООН в ответ на вопросы по соответствующим заявлениям президента России Владимира Путина относительно Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов, такие прецеденты имели место в истории, и Россия или посредники могут подать запрос в ООН по итогам переговоров с просьбой о создании временной международной организации.

Дипломат напомнил, что в истории организации были случаи, когда ООН брала на себя временное управление территориями, затронутыми конфликтами. В качестве примеров он привел Камбоджу, Восточный Тимор, а также Восточную Славонию, Баранью и Западный Срем. Однако, как отметил Логвинов, формально механизм создания таких администраций в ООН отсутствует.

«Передача территорий обычно предполагала несколько этапов и требовала соблюдения ряда условий. Первым шагом было достижение договоренности между сторонами конфликта, после чего направлялось обращение к ООН», — объяснил дипломат.

Он уточнил, что обращение может быть направлено письменно и содержать параметры урегулирования. Чем более детализированы эти параметры, тем быстрее ООН может начать процесс рассмотрения. После этого Совбез ООН поручает Генеральному секретарю разработать конкретные условия временной администрации с учетом согласованных параметров.

Логвинов добавил, что окончательное решение о создании временной администрации принимается на основе доклада Генсекретаря, который включает детали, такие как штатное расписание и бюджет, и должен быть одобрен Совбезом.

28 марта, обращаясь к морякам атомной подводной лодки «Архангельск», российский президент Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами и «партнерами и друзьями» России возможность введения временного международного управления на Украине под эгидой ООН.

По мнению президента, внешнее управление позволило бы провести выборы на Украине и создать там правительство, которое будет пользоваться доверием народа.

Путин отметил, что это лишь один из вариантов, и практика создания подобных управлений существует в рамках ООН. Он также добавил, что в настоящее время неясно, с кем России следует вести переговоры, так как политическая ситуация на Украине нестабильна.

В Белом доме после этого заявили, что управление на Украине определяется ее Конституцией и народом.

Москва считает нынешнего украинского президента Владимира Зеленского нелегитимным после окончания официального срока его полномочий в мае прошлого года. Выборы главы государства на Украине не прошли, поскольку там с 24 февраля 2022 года действует военное положение, которое запрещает проведение голосований.