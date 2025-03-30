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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе пояснили механизм внешнего управления после идеи Путина по Украине

МИД разъяснил механизм временного управления после идеи Путина по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

МИД России разъяснил механизм создания временных администраций через ООН в ответ на вопросы по соответствующим заявлениям президента России Владимира Путина относительно Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов, такие прецеденты имели место в истории, и Россия или посредники могут подать запрос в ООН по итогам переговоров с просьбой о создании временной международной организации.

Дипломат напомнил, что в истории организации были случаи, когда ООН брала на себя временное управление территориями, затронутыми конфликтами. В качестве примеров он привел Камбоджу, Восточный Тимор, а также Восточную Славонию, Баранью и Западный Срем. Однако, как отметил Логвинов, формально механизм создания таких администраций в ООН отсутствует.

«Передача территорий обычно предполагала несколько этапов и требовала соблюдения ряда условий. Первым шагом было достижение договоренности между сторонами конфликта, после чего направлялось обращение к ООН», — объяснил дипломат.

Он уточнил, что обращение может быть направлено письменно и содержать параметры урегулирования. Чем более детализированы эти параметры, тем быстрее ООН может начать процесс рассмотрения. После этого Совбез ООН поручает Генеральному секретарю разработать конкретные условия временной администрации с учетом согласованных параметров.

Логвинов добавил, что окончательное решение о создании временной администрации принимается на основе доклада Генсекретаря, который включает детали, такие как штатное расписание и бюджет, и должен быть одобрен Совбезом.

Генсек ООН назвал Зеленского и правительство Украины легитимными
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28 марта, обращаясь к морякам атомной подводной лодки «Архангельск», российский президент Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами и «партнерами и друзьями» России возможность введения временного международного управления на Украине под эгидой ООН.

По мнению президента, внешнее управление позволило бы провести выборы на Украине и создать там правительство, которое будет пользоваться доверием народа.

Путин отметил, что это лишь один из вариантов, и практика создания подобных управлений существует в рамках ООН. Он также добавил, что в настоящее время неясно, с кем России следует вести переговоры, так как политическая ситуация на Украине нестабильна. 

В Белом доме после этого заявили, что управление на Украине определяется ее Конституцией и народом.

Москва считает нынешнего украинского президента Владимира Зеленского нелегитимным после окончания официального срока его полномочий в мае прошлого года. Выборы главы государства на Украине не прошли, поскольку там с 24 февраля 2022 года действует военное положение, которое запрещает проведение голосований.

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