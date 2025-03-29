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Началась репатриация тел погибших в Хургаде в батискафе россиян

Начался процесс репатриации тел россиян, погибших в результате крушения прогулочного батискафа «Синдбад» в Хургаде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генеральное консульство России в Хургаде.

«Процесс репатриации начат. Мы выдали документы», — заявили агентству в дипломатическом представительстве, уточнив, что процедура займет определенное время.

Репатриация тела — процесс возвращения тела умершего на родину или место похорон из-за границы. Включает в себя организацию перевозки тела, необходимую работу с документами и взаимодействие с международными и местными органами.

Расходы на транспортировку тел покрывают страховые компании, добавили в консульстве.

Крушение батискафа «Синдбад»: как организованы морские экскурсии в Египте
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Архивная фотография батискафа&nbsp;&laquo;Синдбад&raquo; в море недалеко от Хургады, Египет

Авария прогулочного батискафа «Синдбад», отправившегося на подводную экскурсию к коралловому рифу, произошла 27 марта у побережья Хургады на расстоянии одного километра от берега около 10:00 по местному времени (11:00 мск).

Судно столкнулось с рифом, что привело к разгерметизации салона. В результате происшествия погибли шесть граждан России, среди них двое детей. Были спасены 38 туристов, 14 из них доставили в больницу, еще 24 разместили в отелях.

Расходы по эвакуации тел погибших и лечению пострадавших взяла на себя страховая компания ВСК.

В связи с трагедией власти отменили все погружения прогулочных батискафов в районе Хургады.

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Египет Хургада батискаф Синдбад тела погибших репатриация Генконсульство России
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