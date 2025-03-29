Началась репатриация тел погибших в Хургаде в батискафе россиян
Начался процесс репатриации тел россиян, погибших в результате крушения прогулочного батискафа «Синдбад» в Хургаде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генеральное консульство России в Хургаде.
«Процесс репатриации начат. Мы выдали документы», — заявили агентству в дипломатическом представительстве, уточнив, что процедура займет определенное время.
Репатриация тела — процесс возвращения тела умершего на родину или место похорон из-за границы. Включает в себя организацию перевозки тела, необходимую работу с документами и взаимодействие с международными и местными органами.
Расходы на транспортировку тел покрывают страховые компании, добавили в консульстве.
Авария прогулочного батискафа «Синдбад», отправившегося на подводную экскурсию к коралловому рифу, произошла 27 марта у побережья Хургады на расстоянии одного километра от берега около 10:00 по местному времени (11:00 мск).
Судно столкнулось с рифом, что привело к разгерметизации салона. В результате происшествия погибли шесть граждан России, среди них двое детей. Были спасены 38 туристов, 14 из них доставили в больницу, еще 24 разместили в отелях.
Расходы по эвакуации тел погибших и лечению пострадавших взяла на себя страховая компания ВСК.
В связи с трагедией власти отменили все погружения прогулочных батискафов в районе Хургады.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине
Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео
МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета
Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика
У россиян вырос уровень счастья
Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру
10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов