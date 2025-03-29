В Дагестане мастера газовой службы арестовали по делу о взрыве газа
Ленинский районный суд Махачкалы арестовал сотрудника компании «Газпром газораспределение Махачкала» по делу о взрыве в незаконно строящемся многоэтажном доме. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана в телеграм-канале.
Согласно материалам дела, подозреваемый выполнял работы по газоснабжению и техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, в котором случился взрыв.
Ему предъявили обвинение по статье о производстве, хранении, перевозки либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса).
Взрыв бытового газа произошел утром 25 марта 2025 года на шестом этаже многоквартирного дома в Махачкале на Гапцахской улице. По данным городской администрации, дом не был введен в эксплуатацию и входил в реестр незаконно возведенных строений.
В результате взрыва пострадали два человека, сообщили в Минздраве республики.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что виноватым в случившемся «не может быть кто-то один». «Это цепочка нарушений, начиная с того, кто выдал разрешение на строительство, заканчивая тем, кто принял в эксплуатацию, заканчивая тем, кто обратился в суд», — сказал он.
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