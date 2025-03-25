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Глава Дагестана назвал цепочку виновных во взрыве газа в доме в Махачкале

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

К взрыву газа в доме в Махачкале привела «цепочка нарушений», начиная от выдачи разрешения на строительство, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, передает «РИА Новости».

Во вторник, 25 марта, в городе на улице Гапцахская от взрыва газа загорелась квартира на седьмом этаже 14-этажного дома. Пострадали два человека, их госпитализировали.

Меликов сказал, что власти ведут проверку, по его словам, ответственным за случившееся не может быть кто-то один. «Это цепочка нарушений, начиная с того, кто выдал разрешение на строительство, заканчивая тем, кто принял в эксплуатацию, заканчивая тем, кто обратился в суд», — сказал глава республики, приехавший на место происшествия.

Застройщик дома в Махачкале не имел разрешения на застройку всех этажей
Общество
Фото:Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Ранее в мэрии сообщили, что застройщик дома, где взорвался газ, имел разрешение лишь на возведение девяти этажей, здание входило в реестр незаконно возведенных. Право собственности на свои квартиры в этом доме жильцы получили в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы, уточнило «РИА Новости».

Главный жилищный инспектор Дагестана Сергей Касьянов сообщил, что дом подключен к газу, но информации о заключении договоров на техобслуживание газового оборудования нет.

После взрыва спасатели эвакуировали 150 жильцов. В результате также частично повреждены окна в пяти многоэтажных домах, а также 50 припаркованных во дворе автомобилей. Ударной волной вынесло стену одной из квартир. На кадрах от очевидцев показано, что она полностью отсутствует, а на земле лежат обломки.

Глава Дагестана назвал цепочку виновных во взрыве газа в доме в Махачкале
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