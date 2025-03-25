Застройщик дома в Махачкале не имел разрешения на застройку всех этажей
Застройщик 14-этажного дома в Махачкале, где взорвался газ, имел разрешение лишь на возведение девяти этажей, сообщили «РИА Новости» в мэрии города.
«Дом входил в реестр незаконно возведенных. Разрешение было только на девять этажей, остальные этажи были возведены неправомерно», — сказал собеседник агентства.
Утром 25 марта на седьмом этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахской в Махачкале произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Спасатели эвакуировали 150 жильцов, открытое горение ликвидировано. Во время взрыва пострадали два человека.
Взрывом повредило окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.
Вскоре после возгорания выяснилось, что дом на Гапцахской не был введен в эксплуатацию и входил в реестр незаконно возведенных домов.
Прокуратура Дагестана после взрыва начала проверку. Прокуроры намерены установить обстоятельства происшествия и оценить соблюдение требований по эксплуатации газового оборудования.
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