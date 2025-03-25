Последствия взрыва дома в Махачкале попали на фото

Квартира без стен: как выглядит дом в Махачкале после взрыва

Фото: Администрация г. Махачкалы Фото: Администрация г. Махачкалы Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Во время взрыва дома в Махачкале были разрушены все внешние стены квартиры на седьмом этаже. Это видно на опубликованных фотографиях с места происшествия.

Утром 25 марта на седьмом этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахской в Махачкале произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Спасатели эвакуировали 150 жильцов, открытое горение ликвидировано. Два человека пострадали, одна женщина находится в тяжелом состоянии.