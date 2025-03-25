Квартира без стен: как выглядит дом в Махачкале после взрыва
Во время взрыва дома в Махачкале были разрушены все внешние стены квартиры на седьмом этаже. Это видно на опубликованных фотографиях с места происшествия.
Утром 25 марта на седьмом этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахской в Махачкале произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Спасатели эвакуировали 150 жильцов, открытое горение ликвидировано. Два человека пострадали, одна женщина находится в тяжелом состоянии.
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