В «Русагро» опровергли данные о задержании гендиректора компании Липатова
Информация о задержании генерального директора группы компаний «Русагро» Тимура Липатова не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.
«Он, как и весь топ-менеджмент компании, находится на рабочем месте и продолжает руководить деятельностью холдинга», — пояснили в пресс-службе.
26 марта телеграм-канал «112» со ссылкой на источник сообщил о задержании в Москве основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и генерального директора Тимура Липатова. Как пояснил источник РБК, знакомый с ходом расследования, Мошкович был задержан 25 марта по подозрению в причастности к мошенническим схемам с земельными активами Белгородской области.
27 марта Мещанский суд Москвы отправил Мошковича под арест на два месяца — до 27 мая 2025 года. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). «Русагро» предлагало за Мошковича залог 1 млрд руб.
Предприниматель вину не признал. Мошкович также отверг информацию, что планировал скрываться, и напомнил, что находится под санкциями. «Сведения о том, что у меня есть личный самолет, не соответствуют действительности. Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну», — заявил Мошкович в суде, попросив избрать меру пресечения, не связанную с арестом.
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