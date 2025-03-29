 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело миллиардера Мошковича ,  
0 

В «Русагро» опровергли данные о задержании гендиректора компании Липатова

Сюжет
Дело миллиардера Мошковича
Тимур Липатов
Тимур Липатов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Информация о задержании генерального директора группы компаний «Русагро» Тимура Липатова не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Он, как и весь топ-менеджмент компании, находится на рабочем месте и продолжает руководить деятельностью холдинга», — пояснили в пресс-службе.

Чем известен основатель «Русагро» Вадим Мошкович
Бизнес
Вадим Мошкович

26 марта телеграм-канал «112» со ссылкой на источник сообщил о задержании в Москве основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и генерального директора Тимура Липатова. Как пояснил источник РБК, знакомый с ходом расследования, Мошкович был задержан 25 марта по подозрению в причастности к мошенническим схемам с земельными активами Белгородской области.

27 марта Мещанский суд Москвы отправил Мошковича под арест на два месяца — до 27 мая 2025 года. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). «Русагро» предлагало за Мошковича залог 1 млрд руб.

Предприниматель вину не признал. Мошкович также отверг информацию, что планировал скрываться, и напомнил, что находится под санкциями. «Сведения о том, что у меня есть личный самолет, не соответствуют действительности. Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну», — заявил Мошкович в суде, попросив избрать меру пресечения, не связанную с арестом.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
«Русагро» гендиректор задержание новости
Материалы по теме
Суд арестовал бывшего гендиректора «Русагро» Басова
Бизнес
Основателя «Русагро» попросили отпустить под залог в ₽1 млрд
Бизнес
Основателя «Русагро» Мошковича привезли в суд. Видео
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
В Севастополе нашли снимавшие военные объекты камерыПолитика, 18:34
«Химки» победили «Пари НН» и поднялись на 10-е место в РПЛСпорт, 18:26
В Москве мужчина попытался угнать автомобиль РосгвардииОбщество, 18:07
Какие стереотипы мешают предпринимателям выйти на китайский рынокРБК и ВТБ, 17:59
В Дагестане мастера газовой службы арестовали по делу о взрыве газаОбщество, 17:53
В «Русагро» опровергли данные о задержании гендиректора компании ЛипатоваБизнес, 17:24
Лидер Восточной конференции сравнял счет в серии плей-офф КХЛСпорт, 17:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1600 человекОбщество, 17:09
Появилось видео частного солнечного затменияОбщество, 17:00
Хет-трик Уилсона помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Сибирь»Спорт, 16:59
CNN рассказал о подготовке Эквадора к размещению войск США из-за бандПолитика, 16:53
Минобороны обвинило ВСУ в увеличении числа атак по энергетике РоссииПолитика, 16:47
МИД заявил о неготовности КНР к диалогу России и США по стратстабильностиПолитика, 16:44
Конюхов приостановил плавание через два океана из-за поломки лодкиОбщество, 16:06