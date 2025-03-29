В «Русагро» опровергли данные о задержании гендиректора компании Липатова

Тимур Липатов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Информация о задержании генерального директора группы компаний «Русагро» Тимура Липатова не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Он, как и весь топ-менеджмент компании, находится на рабочем месте и продолжает руководить деятельностью холдинга», — пояснили в пресс-службе.

26 марта телеграм-канал «112» со ссылкой на источник сообщил о задержании в Москве основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и генерального директора Тимура Липатова. Как пояснил источник РБК, знакомый с ходом расследования, Мошкович был задержан 25 марта по подозрению в причастности к мошенническим схемам с земельными активами Белгородской области.

27 марта Мещанский суд Москвы отправил Мошковича под арест на два месяца — до 27 мая 2025 года. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). «Русагро» предлагало за Мошковича залог 1 млрд руб.

Предприниматель вину не признал. Мошкович также отверг информацию, что планировал скрываться, и напомнил, что находится под санкциями. «Сведения о том, что у меня есть личный самолет, не соответствуют действительности. Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну», — заявил Мошкович в суде, попросив избрать меру пресечения, не связанную с арестом.