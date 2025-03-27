Основателя «Русагро» попросили отпустить под залог в 1 млрд руб.

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Защита основателя «Русагро» Вадима Мошковича просит отпустить его под залог в размере 1 млрд руб., передает «РИА Новости».

Следствие ранее попросило арестовать Мошковича по делу о мошенничестве. Следователь в суде заявил, что предприниматель может «покинуть Россию в любую минуту», потому что у него есть личный самолет Bombardier. По данным следствия, у него есть родственники за рубежом и паспорт Израиля.

Предприниматель вину не признает. Мошкович также отрицает, что намерен скрываться, и напомнил, что находится под санкциями.

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