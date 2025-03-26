Майонез и свиньи: чем известен основатель «Русагро» Вадим Мошкович

Против миллиардера Вадима Мошковича завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а в офисе основанной им группы «Русагро» прошли обыски. Каким бизнесом занимался Мошкович и что известно о деле

Вадим Мошкович (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Что случилось

Основателю и основному акционеру одного из крупнейших российских агрохолдингов — «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову (возглавлял компанию в течение 12 лет до 2021 года) предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). По информации источника «Интерфакса», сумма хищения, в котором обвиняются фигуранты, составляет около 1 млрд руб. В среду, 26 марта, стало известно об их задержании и обысках в офисах компании.

Адвокат Басова Руслан Кожура подтвердил информацию о предъявлении обвинений его подзащитному. В «Русагро», в свою очередь, рассказали, что днем в нескольких офисах компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. «Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании», — подчеркнули в компании. Статус Мошковича на момент публикации официально не подтвержден.

Мошкович, по словам знакомого с ходом расследования источника РБК, был задержан еще накануне обысков, во вторник, 25 марта. Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, сообщил, что уголовное дело было возбуждено «по факту хищения в компаниях, с которыми «Русагро» находилась в деловых отношениях».

Ходатайства об избрании мер пресечения Мещанский суд Москвы рассмотрит 27 марта. ТАСС со ссылкой на адвоката Басова сообщил, что МВД требует отправить предпринимателей под арест.

По информации ТАСС, вместе с Мошковичем были задержаны еще несколько человек. Мошкович, Басов и Липатов на звонки РБК не ответили. В самом «Русагро» информацию о задержании Мошковича не прокомментировали, сообщив лишь, что «руководство компании находится на своих рабочих местах».

Обстановка в связанных с Мошковичем компаниях

Группа «Русагро», комментируя обыски, подчеркнула, что компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам. Деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, а обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. «Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур», — говорится в сообщении агрохолдинга.

«Русагро» — публичная компания, в феврале 2025 года «Мосбиржа» возобновила торги ее акциями после приостановки, вызванной процедурой редомициляции. Инвесторы отреагировали на информацию об обысках в компании продажей ее бумаг: в ходе торгов на Московской бирже они упали на 20,37%, на минимуме их цена опустилась до 180,1 руб. за акцию, на закрытие их стоимость чуть-чуть поднялась до 182 руб. за бумагу.

В девелоперской компании Level Group, основанной Мошковичем, заявили, что произошедшее не имеет отношения к ее деятельности. «Мы не можем прокомментировать задержание Вадима Мошковича, так как в настоящее время он не имеет отношения к деятельности компании. Level Group работает в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе.

В школе «Летово», основателем которой является бизнесмен, РБК сообщили, что «школа работает, дети учатся, все в обычном режиме».

Обстановка возле бизнес-центра Wall Street, где находится офис «Русагро», во второй половине дня 26 марта была спокойная, убедился корреспондент РБК. Но ранее офис посещали сотрудники правоохранительных органов, подтвердил РБК сотрудник бизнес-центра.

Чем известен Вадим Мошкович

Вадим Мошкович входит в число 125 богатейших миллиардеров России, по версии Forbes. Бизнесмен, состояние которого издание оценивает в $2,7 млрд, занимал в 2024 году 55-е место рейтинга. До 2014 года он был членом Совета Федерации от Белгородской области и входил в состав комитета по экономической политике. Мошкович одним из первых бизнесменов после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году попал под санкции ЕС. Персональные санкции против него вводили также Великобритания и Канада. В 2023 году Мошкович оспорил европейские санкции в суде ЕС в Люксембурге, но в первой инстанции дело было проиграно — по нему сейчас рассматривается апелляция.

Мошкович начал заниматься бизнесом с 1995 года. В 1997–2002 годах он приобрел первые сахарные заводы и запустил производство сахара, а также начал формировать земельный банк для производства сахарной свеклы и зерновых. Тогда же, в 2003 году, бизнесмен основал свой главный актив — группу «Русагро», один из крупнейших на текущий момент российских агрохолдингов. Группа ведет деятельность в ключевых сегментах продовольственного рынка России. Она развивает сахарный бизнес (бренды «Русский сахар», «Хороший сахар», «Чайкофский», Mon Cafe) и выпускает масложировую продукцию (подсолнечное масло «Щедрое лето» и «Россиянка», майонезы «Московский провансаль», «Мечта хозяйки», ЕЖК), а также развивает мясной бизнес и занимается производством сельскохозяйственных культур. Выручка «Русагро» за 2024 год — 340 млрд руб., по сравнению с предыдущим годом она выросла на 23%. Чистая прибыль — 31,6 млрд руб. (за год она упала на 29%).

В 2024 году «Русагро» входила в пятерку крупнейших владельцев сельхозземель в России, по версии консалтинговой компании BEFL: ее земельный банк оценивался в 689 тыс. га. Свои позиции на аграрном рынке группа оценивала сама в отчете за 2023 год (отчет за 2024 год у группы пока не опубликован). По собственным данным, «Русагро» — крупнейший в России производитель подсолнечного масла с долей 12,3%, а также первый по объемам производитель майонеза (38%), потребительского маргарина (65%) и мыла (16,3%). Лидером в производстве маргарина и майонеза основанная Мошковичем компания смогла стать после того, как в 2018 году получила контроль над активами конкурента — холдинга «Солнечные продукты» (именно ему принадлежала марка майонеза «Московский провансаль»), одним из создателей которого был спикер Госдумы Вячеслав Володин (в 2007 году Володин продал свою долю и долю своей матери партнеру Владиславу Бурову). Также «Русагро» в 2023 году была третьим крупнейшим в России производителем свинины (после «Мираторга» и «Сибагро») с долей рынка 5,5%. А осенью 2024 года группа консолидировала 100% активов белгородского агрохолдинга «Агро-Белогорье» местного бизнесмена Владимира Зотова. Эта сделка, как сообщала «Русагро», позволит ей стать вторым крупнейшим в России производителем свинины.

До 2022 года Мошкович был основным владельцем «Русагро», но незадолго до введения санкций снизил долю в бизнесе до 49% и вышел из совета директоров. В отчете «Русагро» указано, что в течение 2022 и 2023 годов в акционерном капитале компании не было изменений. Головная компания группы Ros Agro Plc была изначально зарегистрирована на Кипре. Но в июле 2024 года правительство России включило ПАО «Группа «Русагро» в перечень экономически значимых организаций (этот статус дает возможность перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать дивиденды). Уже в следующем месяце Минсельхоз подал иск о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу «Русагро» — его Арбитражный суд Московской области удовлетворил в сентябре, что фактически запустило процесс принудительной редомициляции компании.

Кроме сельскохозяйственного бизнеса Мошкович развивал направление девелопмента. В начале 2000-х бизнесмен стал скупать участки в районе подмосковной Коммунарки. На этих землях он планировал построить город-спутник Москвы. Проектом, который включал около 20 млн кв. м жилья, 3 млн кв. м коммерческой недвижимости и более 600 тыс. кв. м социальных объектов, должна была заниматься его компания «А101 девелопмент». Но проект не был реализован. В 2015 году Мошкович продал «А101 девелопмент» группе «Сафмар» за $800 млн. Но из девелопмента Мошкович не ушел: год спустя он вместе с партнером Кириллом Игнахиным создал компанию Level Group. Среди проектов компании — жилые комплексы «Level Академическая», «Level Мичуринский», «Level Причальный», «Level Звенигородская» и проч. В активной стройке у нее находится 692 тыс. кв. м, по данным Единого ресурса застройщиков. Из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности Level Group за 2023 год (более поздних данных нет) следует, что конечными бенефициарами девелопера выступали Мошкович и Игнахин (их доли на тот момент не раскрывались).

Мошкович известен не только как бизнесмен, но и как меценат: по его инициативе и при финансовой поддержке в 2018 году открылась школа для одаренных детей «Летово».

С чем могут быть связаны претензии

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, рассказал, что, по одной из версий следствия, Мошкович может быть причастен к мошенническим схемам с земельными активами Белгородской области. «Разработка бизнесмена велась несколько месяцев, сотрудники ФСБ проводили в отношении него технические мероприятия», — сказал собеседник. «В деле могут появиться дополнительные эпизоды», — добавил он.