Основателя «Русагро» Вадима Мошковича задержали

После обысков в офисах «Русагро» основателя холдинга Мошковича задержали, сообщают ТАСС и RT. Его процессуальный статус не определен. По данным «Интерфакса», задержаны несколько человек по делу о мошенничестве

Вадим Мошкович (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович задержан после проведения обысков в компании. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и RT.

Вместе с Мошковичем задержаны несколько человек, пишет ТАСС. Процессуальный статус бизнесмена пока не определен, уточняет RT.

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Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). По этой статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на 10 лет.

С обысками в компанию «Русагро» силовики пришли днем 26 марта. С Мошковичем проводились «следственные действия». Дело ведет Следственный департамент МВД «по факту хищения в компаниях, с которыми «Русагро» находился в деловых отношениях», сообщал источник «Интерфакса».

На этом фоне акции «Русагро» теряли более 20%, к 16:03 мск снизившись до 180,1 руб. Позже котировки немного выросли — к 16:40 мск акции стоили 190 руб., потеряв 15%.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет России, в пресс-службу СК по Москве, а также в управления ФСБ по Москве и Белгородской области, пресс-службу МВД по Москве. Представитель «Русагро» отказался от комментариев.

Вадим Мошкович занимается бизнесом с 1990-х годов, в 1995 году основал компанию, которая позже превратилась в холдинг «Русагро». В 2006 — 2014 годах был членом Совета Федерации от Белгородской области. Также у Мошковича были проекты в области недвижимости. Он покупал участки земли под строительство жилья на северо-востоке Москвы для компании Level Group, его структуры планировали застроить бывшую промзону в Печатниках. По состоянию на 2024 год входил в число богатейших бизнесменов в России с состоянием $2,7 млрд (55-е место в рейтинге Forbes). В 2022 году попал под санкции Евросоюза. В 2018 году Мошкович основал частную школу «Летово», которая последние несколько лет лидирует в рейтинге образовательных учреждений с программами Международного бакалавриата (IB).

В январе 2022 года Арбитражный суд Саратовской области арестовал денежные средства, движимое и недвижимое имущество Мошковича, бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова, а также имущество самого холдинга на сумму 21,9 млрд руб. после иска от компании «Синко Трейд», кредитора «Волжского терминала» — одного из самых крупных промышленных активов «Русагро».

Иск был связан с банкротством «Волжского терминала», который входил в состав масло-жирового холдинга «Солнечные продукты». «Русагро» в 2021-м приобрел права требования Россельхозбанка к «Солнечным продуктам» на сумму 34,7 млрд руб. за 11,5 млрд руб. После этого началось банкротство активов холдинга.

В «Русагро» тогда говорили о «заблуждении суда». Там отметили, что общий размер требований кредиторов в банкротстве «Волжского терминала» в десятки раз меньше суммы ареста, а «размер требований самого заявителя почти в 100 раз менее суммы ареста». Суд позже снял обеспечительные меры с активов Мошковича, Басова и «Русагро».