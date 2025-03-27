Миллиардера Мошковича отправили под арест

Суд арестовал основателя «Русагро» Вадима Мошковича по делу о мошенничестве. Возбуждения дела добивался учредитель холдинга «Солнечные продукты» — кипрская «Солпро Инвестмент ЛТД», писал РБК

Вадим Мошкович (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Мещанский суд Москвы арестовал миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, передает корреспондент РБК.

Его арестовали на два месяца до 25 мая. Защита не стала комментировать решение суда из-за позиции заявителя.

Ходатайства защиты о домашнем аресте и залоге отклонены судом. Ранее «Русагро» предлагало залог в 1 млрд руб. за Мошковича.

Следователь, объясняя необходимость ареста бизнесмена, говорил, что он может «покинуть Россию в любую минуту», потому что у него есть личный самолет Bombardier. Следствие также сообщило, что у Мошковича есть родственники за рубежом и паспорт Израиля. Мошкович в ответ заявил, что скрываться не намерен, а самолета у него нет. «Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну», — говорил он.

Предприниматель не признал свою вину.

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Основатель «Русагро» Вадим Мошкович был задержан 26 марта. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). В суд также доставили экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова, и следствие просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мошковича задержали накануне, 26 марта. Перед этим в офисе компании прошли обыски. Возбуждения уголовного дела против основателя и основного акционера группы «Русагро» Вадима Мошковича по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) добивался учредитель холдинга «Солнечные продукты» — кипрская «Солпро Инвестмент ЛТД». Это следует из постановления Таганского районного суда Москвы, с которым ознакомился РБК.