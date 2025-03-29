Замминистра обороны Фомин посетил Мьянму и обсудил сотрудничество
Замминистра обороны Александр Фомин совершил визит в Мьянму, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Фомин провел встречу с премьер-министром страны Мин Аун Хлайном в столице Нейпьидо. Стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, уточнили в ведомстве.
По словам замминистра, встреча с премьером республики будет способствовать развитию партнерства Москвы и Нейпьидо в области обороны.
Кроме того, Фомин поздравил Мин Аун Хлайна с 80-летием вооруженных сил страны и передал поздравление от министра обороны Андрея Белоусова.
Премьер Мьянмы отметил, что в 2025 году исполнится 77 лет со дня установления дипотношений между Россией и Мьянмой. По словам Мин Аун Хлайна, страны поддерживают «успешное многоотраслевое сотрудничество».
Ранее МЧС России направило в Мьянму группу из 120 спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения. В результате стихийного бедствия погибли более 1 тыс. человек. Магнитуда подземных толчков составила 7,7, землетрясение ощущалось также в Таиланде и Китае.
В начале марта премьер Мьянмы совершил визит в Москву и провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Мин Аун Хлайн подарил Путину буддийскую книгу 1838 года, в которой описывается предсказание Будды насчет будущего короля России. Он также предположил, что политики могли встретиться в прошлой жизни. Путин в ответ поблагодарил премьер-министра за подаренных ранее шестерых слонят.
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