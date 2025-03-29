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Замминистра обороны Фомин посетил Мьянму и обсудил сотрудничество

Александр Фомин (в центре)&nbsp;в&nbsp;Нейпьидо,&nbsp;Мьянма
Александр Фомин (в центре) в Нейпьидо, Мьянма (Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС)

Замминистра обороны Александр Фомин совершил визит в Мьянму, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Фомин провел встречу с премьер-министром страны Мин Аун Хлайном в столице Нейпьидо. Стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, уточнили в ведомстве.

По словам замминистра, встреча с премьером республики будет способствовать развитию партнерства Москвы и Нейпьидо в области обороны.

Кроме того, Фомин поздравил Мин Аун Хлайна с 80-летием вооруженных сил страны и передал поздравление от министра обороны Андрея Белоусова.

Премьер Мьянмы отметил, что в 2025 году исполнится 77 лет со дня установления дипотношений между Россией и Мьянмой. По словам Мин Аун Хлайна, страны поддерживают «успешное многоотраслевое сотрудничество».

Ранее МЧС России направило в Мьянму группу из 120 спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения. В результате стихийного бедствия погибли более 1 тыс. человек. Магнитуда подземных толчков составила 7,7, землетрясение ощущалось также в Таиланде и Китае.

Премьер Мьянмы предположил встречу с Путиным в прошлой жизни
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В начале марта премьер Мьянмы совершил визит в Москву и провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Мин Аун Хлайн подарил Путину буддийскую книгу 1838 года, в которой описывается предсказание Будды насчет будущего короля России. Он также предположил, что политики могли встретиться в прошлой жизни. Путин в ответ поблагодарил премьер-министра за подаренных ранее шестерых слонят.

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