Захарова назвала Лаврова куратором передачи слонят из Мьянмы в Москву
Большой Московский цирк официально представил шестерых слонят, подаренных правительством Мьянмы. Пресс-конференция по этому поводу прошла 10 января в цирке на Вернадского, передает «РИА Новости».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подарок сделан «в ознаменование» отношений между странами. Она подчеркнула, что ключевую роль в организации передачи животных сыграли российское посольство в Мьянме и центральный аппарат МИД. Доставку слонов в Москву лично курировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам Захаровой, процесс передачи длился почти два года из-за необходимости соблюдения сложных международных логистических и сертификационных требований.
На пресс-конференции также присутствовали посол Мьянмы в России Титт Лин Уон, руководитель московского департамента культуры Алексей Фурсин, губернатор Калужской области Владислав Шапша и директор фонда «РК-Инвестиции» Александр Шатиров.
Директор цирка Эдгард Запашный назвал этот дар «королевским» и выразил благодарность Мьянме, а также российскому МИДу и посольству России в Мьянме за содействие в передаче животных.
Слоны прошли строгий карантин и ветеринарные проверки под наблюдением российских и зарубежных специалистов. Одну из слоних уже назвали Тиной — в честь знаменитой певицы Тины Тёрнер.
Традиция обмена символическими подарками между странами продолжает подчеркивать особое значение культурной дипломатии — животные становятся не только подарком, но и символом укрепления международных связей. В июне 2024 года лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух редких охотничьих собак породы пхунсан.
FT узнала, что ЕС боится отмены Трампом санкций против России
В Москве в 2025 году построят четыре станции метро
Момент нападения подростка на школу в Курске. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
«Ростелеком» поднял цены на домашний интернет
Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные сумму
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов