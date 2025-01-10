Захарова назвала Лаврова куратором передачи слонят из Мьянмы в Москву

Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram

Большой Московский цирк официально представил шестерых слонят, подаренных правительством Мьянмы. Пресс-конференция по этому поводу прошла 10 января в цирке на Вернадского, передает «РИА Новости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подарок сделан «в ознаменование» отношений между странами. Она подчеркнула, что ключевую роль в организации передачи животных сыграли российское посольство в Мьянме и центральный аппарат МИД. Доставку слонов в Москву лично курировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Захаровой, процесс передачи длился почти два года из-за необходимости соблюдения сложных международных логистических и сертификационных требований.

На пресс-конференции также присутствовали посол Мьянмы в России Титт Лин Уон, руководитель московского департамента культуры Алексей Фурсин, губернатор Калужской области Владислав Шапша и директор фонда «РК-Инвестиции» Александр Шатиров.

Директор цирка Эдгард Запашный назвал этот дар «королевским» и выразил благодарность Мьянме, а также российскому МИДу и посольству России в Мьянме за содействие в передаче животных.

Слоны прошли строгий карантин и ветеринарные проверки под наблюдением российских и зарубежных специалистов. Одну из слоних уже назвали Тиной — в честь знаменитой певицы Тины Тёрнер.

Традиция обмена символическими подарками между странами продолжает подчеркивать особое значение культурной дипломатии — животные становятся не только подарком, но и символом укрепления международных связей. В июне 2024 года лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух редких охотничьих собак породы пхунсан.