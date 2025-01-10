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Захарова назвала Лаврова куратором передачи слонят из Мьянмы в Москву

Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram
Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram

Большой Московский цирк официально представил шестерых слонят, подаренных правительством Мьянмы. Пресс-конференция по этому поводу прошла 10 января в цирке на Вернадского, передает «РИА Новости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подарок сделан «в ознаменование» отношений между странами. Она подчеркнула, что ключевую роль в организации передачи животных сыграли российское посольство в Мьянме и центральный аппарат МИД. Доставку слонов в Москву лично курировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Захаровой, процесс передачи длился почти два года из-за необходимости соблюдения сложных международных логистических и сертификационных требований.

На пресс-конференции также присутствовали посол Мьянмы в России Титт Лин Уон, руководитель московского департамента культуры Алексей Фурсин, губернатор Калужской области Владислав Шапша и директор фонда «РК-Инвестиции» Александр Шатиров.

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Директор цирка Эдгард Запашный назвал этот дар «королевским» и выразил благодарность Мьянме, а также российскому МИДу и посольству России в Мьянме за содействие в передаче животных.

Слоны прошли строгий карантин и ветеринарные проверки под наблюдением российских и зарубежных специалистов. Одну из слоних уже назвали Тиной — в честь знаменитой певицы Тины Тёрнер.

Традиция обмена символическими подарками между странами продолжает подчеркивать особое значение культурной дипломатии — животные становятся не только подарком, но и символом укрепления международных связей. В июне 2024 года лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух редких охотничьих собак породы пхунсан.

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Персоны
Мьянма Слон цирк Мария Захарова Сергей Лавров
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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