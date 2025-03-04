Премьер Мьянмы предположил встречу с Путиным в прошлой жизни

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Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн подарил президенту России Владимиру Путину буддийскую книгу 1838 года, в которой описывается предсказание Будды насчет будущего короля России, предположив, что политики могли встретиться в прошлой жизни.

Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

Путин также поблагодарил премьер-министра азиатской страны за подаренных ранее шестерых слонят. Большой Московский цирк официально представил животных в начале марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подарок сделан «в ознаменование» отношений между странами. По словам Захаровой, процесс передачи длился почти два года из-за необходимости соблюдения сложных международных логистических и сертификационных требований.

Мин Аун Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом 3 марта.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры России и Мьянмы, заявив, что политики должны обсудить перспективы двухстороннего сотрудничества, актуальные международные вопросы. По итогам переговоров обе стороны должны принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.