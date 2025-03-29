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Политика ,  
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Госдеп США предупредил о риске терактов в Дамаске

Дамаск, Сирия
Дамаск, Сирия (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Государственный департамент США предупредил американцев об угрозе теракта в столице Сирии Дамаске.

В ведомстве заявили о вероятной атаке во время празднования Ураза-байрама. Объектами нападения могут стать посольства, офисы международных организаций и сирийские государственные учреждения, уточнили в Госдепе.

«Методы нападения могут включать, помимо прочего, отдельных нападающих, вооруженных людей или использование взрывных устройств», — говорится в сообщении.

В ведомстве не назвали точную дату атаки.

Посольство США в Дамаске приостановило работу в 2012 году. В Госдепе подчеркнули, что американское правительство не предоставляет экстренные услуги гражданам своей страны в Сирии. Защитником интересов американцев в республике выступает посольство Чехии, отметили в ведомстве.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

На сайте Госдепартамента указано, что американцам не рекомендуют поездки в Сирию из-за возможности гражданских беспорядков, похищений, терактов.

30 и 31 марта мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник разговения, окончания поста в течение священного месяца Рамадан.

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Дамаск, Сирия

В Сирии сменилось политическое руководство в конце 2024 года. В ноябре вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. В ночь на 8 декабря антиправительственные силы Сирии объявили о контроле над Дамаском и о свержении режима бывшего президента страны Башара Асада, который покинул страну и получил убежище в России.

В марте в некоторых районах Сирии начались беспорядки. Изначально протесты вспыхнули в Латакии, где в основном проживают алавиты, к которым принадлежит свергнутый Асад. Позднее недовольство новыми сирийскими властями переросло в вооруженное столкновение с силами безопасности. В середине месяца представитель Минобороны Хасан Абдель-Гани заявил о стабилизации ситуации с беспорядками.

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