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Политика ,  
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NBC узнал о еще одном случае добавления журналиста в переписку чиновников

NBC узнал о еще одном случае добавления журналиста в переписку чиновников США

Сотрудница Министерства внутренней безопасности (DHS) США в конце января случайно добавила журналиста в переписку о предстоящей операции правоохранительных органов, теперь ее хотят лишить доступа к секретной информации.

Об это сообщает NBC со ссылкой бывшего сотрудника DHS, нынешнего работника ведомства (оба пожелали остаться анонимными) и экс-начальника штаба Иммиграционного и таможенное управление Джейсона Хаузера.

Собеседники телеканала рассказали, что чиновница по ошибке включила журналиста в число адресатов подробного письма об операции иммиграционных и таможенных органов. По словам источников, она сразу осознала свою ошибку и позвонила журналисту. Тот согласился не разглашать информацию.

Как отметили чиновники в разговоре с NBC, информация, содержавшаяся в письме, не была секретной, однако в ней были указаны такие детали операции, как время суток ее проведения и возможные места проживания целей. Несмотря на это, в конечном счете операция прошла без происшествий.

Сотрудницу DHS однако отправили в административный отпуск, а в конце прошлой недели ей сообщили о намерении начальства отозвать ее допуск к секретной информации.

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Майк Уолтц

История с чиновницей стала известна на фоне скандала с добавлением главреда американского журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат с высокопоставленные официальными лицами США.

Голдберг ранее сообщил, что в середине марта случайно оказался в чате в мессенджере Signal, где члены американского правительства обсуждали военную операцию против хуситов. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц добавил его в переписку за два дня до объявления Вашингтоном о начале боевых действий против йеменских повстанцев. В чате также были глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и др.

Уолтц заявлял, что Голдберг был добавлен в чат под чужим номером. Советник президента подчеркивал, что в его телефоне нет контакта журналиста. Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию «сбоем», и отметил, что считает Уолтца хорошим человеком. В Белом доме отмечали, что Трамп продолжает доверять своей команде.

Демократы в конгрессе позднее раскритиковали администрацию Трампа и заявили, что такие действия чиновников ставит под угрозу национальную безопасность.

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Теги
журналисты переписка чиновники секретные данные
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