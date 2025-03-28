Люди смотрят на обрушившееся здание рядом с рынком Чатучак после землетрясения, произошедшего 28 марта 2025 года в Бангкоке, Таиланд (Фото: Lauren DeCicca / Getty Images)

Число погибших из-за землетрясения в Бангкоке достигло 10, передает Khaosod.

Еще 16 пострадали, 101 человек считается пропавшим без вести.

Утром 28 марта в Мьянме произошло землетрясение, точки от него ощутили и жители Таиланда. Очаг землетрясения находился в 16 км от города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,4.

Число погибших в Мьянме составило не менее 144, еще более 700 человек получили ранения.

В Бангкоке рухнуло строящееся 30-этажное здание, под завалами могут находиться несколько десятков человек.

МЧС России направило в Мьянму 120 спасателей для помощи в ликвидации последствий бедствия.