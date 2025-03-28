Россияне рассказали, сколько отложили для поездок на майские и летом

Фото: Владислав Шатило / РБК

Около 40% россиян, планирующих путешествие по России или за границу весной или летом 2025 года, готовы потратить от 50 тыс. до 300 тыс. руб. в среднем на одного человека, следует из опроса ВТБ.

Исследование также показало, что больше половины респондентов планируют поездки на майские праздники.

Из всех респондентов 34% собираются потратить от 50 тыс. до 100 тыс. руб. В рамки от 100 тыс. до 300 тыс. руб. хотят уложиться около четверти опрошенных. Еще около четверти закладывают бюджет 20–50 тыс. руб., в первую очередь в Центральном (38%), Южном (29%) и Уральском (25%) округах. А траты свыше 300 тыс. на одного отдыхающего допускают 5% опрошенных, большая часть из которых проживают в Южном округе.

Из опроса видно, что 34% респондентов на майские праздники собираются на дачу, 18% — в путешествие по России, а еще 4% хотят съездить за рубеж. Остаться дома планируют 28% опрошенных, а 12% респондентов будут работать. Большинство из тех, кто собирается провести праздники дома живут на Дальнем Востоке (41%).

В этом году россияне смогут отдохнуть два раза по четыре дня подряд в майские праздники. Так, выходной с 4 января (суббота) был перенесен на пятницу, 2 мая, а 23 февраля (воскресенье) — на четверг, 8 мая. Таким образом, первые майские праздники продлятся с 1 мая (четверг) по 4 мая (воскресенье). За ними следует три рабочих дня (понедельник, вторник и среда). После этого начинаются вторые майские выходные — с 8 мая (четверг) по 11 мая (воскресенье).

В общей сложности в мае россияне будут отдыхать 13 дней.