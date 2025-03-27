Politico узнала о возмущении в Европе из-за обсуждения «Северных потоков»

В ЕС считают, что обсуждения «Северных потоков» должны быть «строго европейским вопросом». Собеседники Politico опасаются, что администрация Трампа пытается заручиться новыми рычагами давления на Брюссель

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Некоторые страны — члены Евросоюза возмущены тем, Россия и США обсуждают восстановление газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» без их участия. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Накануне, 26 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва ведет переговоры про «Северные потоки». Подробностей он не привел, указав лишь, что, «конечно, есть разногласия».

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» проходят из России в Германию по дну Балтийского моря. В результате взрывов в сентябре 2022 года три из четырех ниток газопроводов были повреждены. Прокачка по «Северному потоку» была остановлена в тот момент для ремонтных работ, «Северный поток-2» не был введен в эксплуатацию. Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов», которые «перешли к диверсиям» и «фактически приступили к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры».

Источники Politico среди европейских дипломатов считают, что обсуждения «Северных потоков» должны быть «строго европейским вопросом». По их мнению, проведение таких переговоров без привлечения европейских стран «безумно».

Один из собеседников издания предполагает, что таким образом администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает получить новый рычаг давления на Евросоюз. «Они хотят загнать нас в угол, создав дополнительный слой зависимости. Это экономический империализм», — цитирует Politico слова дипломата.

21 марта Bild сообщала, что газопровод «Северный поток-2» может быть передан под управление США, чтобы Германия могла получать по нему газ из России. Однако для реализации такого варианта санкции с России должны снять не только США, но и страны ЕС, писала газета.

Сергей Лавров говорил, что «будет интересно», если Вашингтон использует свои рычаги давления на Евросоюз и заставит европейские страны не отказываться от российского газа. Представитель Еврокомиссии отказался комментировать Politico слова Лаврова. Однако, как напоминает газета, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен еще на прошлой неделе заявил, что Брюссель не рассматривает возможность возврата к поставкам из России.

«В политике ЕС по отношению к России в вопросах энергетики ничего не изменилось. Мы хотим быть независимыми от импорта российских энергоносителей», — сказал он.

В ноябре 2024 года американский инвестор Стивен Линч заявил о готовности выкупить «Северный поток-2», если тот будет выставлен на торги. Bild и Financial Times сообщили в начале марта, что Москва и Вашингтон обсуждали перезапуск газопровода с участием американских инвесторов. В Кремле заявили, что не располагают информацией о таких переговорах.