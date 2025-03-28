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Политика ,  
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Песков назвал критерии назначения Паслера во главе Свердловской области

Денис Паслер
Денис Паслер (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Назначение Дениса Паслера на должность врио губернатора Свердловской области связано с тем, что тот успешно справился с проблемами в Оренбургской области.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста, связано ли это кадровое решение с тем, что Паслер успешно справился с наводнением в 2024 году.

«Да, конечно, разумеется, президенту рекомендуются те кандидатуры, которые, что называется, имеют определенные успехи, имеют хорошие наработки, богатый опыт в деле руководства регионами и в других смежных отраслях», — сказал Песков.

Он также отрицательно ответил на вопрос, являются ли накопившиеся в Свердловской области проблемы поводом для назначения Паслера на должность врио губернатора.

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Денис Паслер

Ранее, 26 марта, президент России Владимир Путин назначил Паслера на должность врио губернатора Свердловской области. До этого Паслер занимал должность главы Оренбургской области с 2019 года. В тот же день от должности губернатора Свердловской области Путин освободил Евгения Куйвашева.

Наводнение в том регионе произошло весной 2024 года. В начале апреля жители столкнулись с паводком. Наиболее масштабные последствия наводнения зафиксировали в Орске — 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала город от подтоплений. В городе объявили эвакуацию, вода зашла на территорию 6 тыс. домов. Последствия паводка в городе ликвидировали 4,5 тыс. человек с применением 979 единиц техники, 256 плавсредств и 16 беспилотников.

Через несколько дней наводнение пришло в областной центр — Оренбург. За несколько дней из опасных мест вывезли более 1,5 тыс. жителей Оренбурга. Почти 3 тыс. домов в городе затопило, вода зашла на территорию почти 5 тыс. приусадебных участков.

Во второй половине апреля обстановка в Оренбургской области начала стабилизироваться. В начале мая Паслер заверил, что «все пострадавшие от паводка получат обещанные выплаты».

В феврале 2025 года Росгидромет опубликовал на сайте прогноз, согласно которому Красноуфимск (Свердловская область) вошел в число городов, где весной 2025 года вероятны сильные паводки.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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