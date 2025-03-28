Песков назвал критерии назначения Паслера во главе Свердловской области

Денис Паслер (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Назначение Дениса Паслера на должность врио губернатора Свердловской области связано с тем, что тот успешно справился с проблемами в Оренбургской области.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста, связано ли это кадровое решение с тем, что Паслер успешно справился с наводнением в 2024 году.

«Да, конечно, разумеется, президенту рекомендуются те кандидатуры, которые, что называется, имеют определенные успехи, имеют хорошие наработки, богатый опыт в деле руководства регионами и в других смежных отраслях», — сказал Песков.

Он также отрицательно ответил на вопрос, являются ли накопившиеся в Свердловской области проблемы поводом для назначения Паслера на должность врио губернатора.

Ранее, 26 марта, президент России Владимир Путин назначил Паслера на должность врио губернатора Свердловской области. До этого Паслер занимал должность главы Оренбургской области с 2019 года. В тот же день от должности губернатора Свердловской области Путин освободил Евгения Куйвашева.

Наводнение в том регионе произошло весной 2024 года. В начале апреля жители столкнулись с паводком. Наиболее масштабные последствия наводнения зафиксировали в Орске — 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала город от подтоплений. В городе объявили эвакуацию, вода зашла на территорию 6 тыс. домов. Последствия паводка в городе ликвидировали 4,5 тыс. человек с применением 979 единиц техники, 256 плавсредств и 16 беспилотников.

Через несколько дней наводнение пришло в областной центр — Оренбург. За несколько дней из опасных мест вывезли более 1,5 тыс. жителей Оренбурга. Почти 3 тыс. домов в городе затопило, вода зашла на территорию почти 5 тыс. приусадебных участков.

Во второй половине апреля обстановка в Оренбургской области начала стабилизироваться. В начале мая Паслер заверил, что «все пострадавшие от паводка получат обещанные выплаты».

В феврале 2025 года Росгидромет опубликовал на сайте прогноз, согласно которому Красноуфимск (Свердловская область) вошел в число городов, где весной 2025 года вероятны сильные паводки.