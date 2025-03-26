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Отставки губернаторов ,  
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Куйвашева освободили с поста губернатора Свердловской области

Сюжет
Отставки губернаторов
Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев (Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press)

Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, указ размещен на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию», — говорится в сообщении.

В связи с этим временно исполняющим обязанности главы региона стал Денис Паслер, который ушел в отставку с поста губернатора Оренбургской области, врио главы которой стал Евгений Солнцев, ранее занимавший пост премьера ДНР.

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Политика
Евгений Куйвашев

О планируемой замене Паслера и Куйвашева на прошлой неделе сообщили источники РБК. Соответствующие предложения Солнцеву и Паслеру о переходе на новые должности Путин сделал в этот же день, 26 марта.

Паслер занимал должность главы Оренбургской области с 2019 года. Новый врио губернатора Солнцев с марта 2023 года занимает пост премьера Донецкой народной республики. Куйвашев возглавлял Свердловскую область с 2017 года.

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