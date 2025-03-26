Куйвашева освободили с поста губернатора Свердловской области
Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, указ размещен на сайте Кремля.
«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию», — говорится в сообщении.
В связи с этим временно исполняющим обязанности главы региона стал Денис Паслер, который ушел в отставку с поста губернатора Оренбургской области, врио главы которой стал Евгений Солнцев, ранее занимавший пост премьера ДНР.
О планируемой замене Паслера и Куйвашева на прошлой неделе сообщили источники РБК. Соответствующие предложения Солнцеву и Паслеру о переходе на новые должности Путин сделал в этот же день, 26 марта.
Паслер занимал должность главы Оренбургской области с 2019 года. Новый врио губернатора Солнцев с марта 2023 года занимает пост премьера Донецкой народной республики. Куйвашев возглавлял Свердловскую область с 2017 года.
Читайте РБК в Telegram.
РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»
Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию
Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram
В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов