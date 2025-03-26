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Отставки губернаторов ,  
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Путин предложил оренбургскому губернатору возглавить Свердловскую область

Сюжет
Отставки губернаторов
Пост губернатора Оренбургской области президент предложил премьеру ДНР, а действующий глава региона Денис Паслер должен возглавить родную Свердловскую область
Денис Паслер
Денис Паслер (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, сообщается в телеграм-канале Кремля.

«Хочу попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — сказал Путин.

Паслер согласился возглавить регион, попросив у президента несколько месяцев на подготовку к работе.

Путин предложил оренбургскому губернатору возглавить Свердловскую область
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«Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо огромное за доверие, за предложение. Родной, как вы правильно сказали, регион. С вашей поддержкой, поддержкой земляков готов приложить все усилия для решения тех задач, которые вы будете ставить и, конечно же, жители области», — заверил он.

Паслер родился в Североуральске. С 2008 по 2012 год он был депутатом заксобрания Свердловской области, а потом стал председателем правительства региона. В 2017 году Паслер перешел в ПАО «Т Плюс» (компании принадлежит 6% установленной мощности электростанций России), где был гендиректором.

В свою очередь главе правительства ДНР Евгению Солнцеву Путин предложил пост врио губернатора Оренбургской области.

О том, что в Кремле рассматривают переход Паслера на должность свердловского губернатора, ранее сообщали источники РБК. Также обсуждалась отставка нынешнего главы региона Евгений Куйвашева, добавляли они.

Путин предложил премьеру ДНР возглавить Оренбургскую область
Политика
Евгений Солнцев

Источники рассказывали РБК, что Куйвашев провел переговоры с Москвой по поводу перехода на другую работу. Его полномочия на посту губернатора должны были истечь в 2027 году.

По словам собеседников РБК, претензий к работе Паслера у администрации президента нет. Это будет «не негативная отставка, а скорее повышение», отмечали они.

В мае 2012 года указом президента Куйвашев был назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Вскоре его кандидатуру на этой позиции утвердил и парламент региона (на тот момент прямые выборы губернаторов не проводились). В 2017-м и 2022-м он побеждал на прямых губернаторских выборах.

Денис Паслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области в марте 2019 года указом президента Владимира Путина. В сентябре того же года он выиграл прямые выборы с результатом 65,93%.

О вероятной отставке Паслера «Ведомости» писали в конце 2023 года. Однако, по словам источников, разговоры об отставке прекратились вскоре после наводнения в регионе. Больше всего были затронуты Орск и Оренбург.

После наводнения состоялись выборы, на которых Паслер снова одержал уверенную победу: при явке 52,56% он получил 78,14% голосов избирателей.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Чернышова
Владимир Путин Денис Паслер Евгений Куйвашев Свердловская область Оренбургская область отставки губернаторов
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политик, президент России
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