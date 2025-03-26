Путин предложил оренбургскому губернатору возглавить Свердловскую область

Пост губернатора Оренбургской области президент предложил премьеру ДНР, а действующий глава региона Денис Паслер должен возглавить родную Свердловскую область

Денис Паслер (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, сообщается в телеграм-канале Кремля.

«Хочу попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — сказал Путин.

Паслер согласился возглавить регион, попросив у президента несколько месяцев на подготовку к работе.

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«Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо огромное за доверие, за предложение. Родной, как вы правильно сказали, регион. С вашей поддержкой, поддержкой земляков готов приложить все усилия для решения тех задач, которые вы будете ставить и, конечно же, жители области», — заверил он.

Паслер родился в Североуральске. С 2008 по 2012 год он был депутатом заксобрания Свердловской области, а потом стал председателем правительства региона. В 2017 году Паслер перешел в ПАО «Т Плюс» (компании принадлежит 6% установленной мощности электростанций России), где был гендиректором.

В свою очередь главе правительства ДНР Евгению Солнцеву Путин предложил пост врио губернатора Оренбургской области.

О том, что в Кремле рассматривают переход Паслера на должность свердловского губернатора, ранее сообщали источники РБК. Также обсуждалась отставка нынешнего главы региона Евгений Куйвашева, добавляли они.

Источники рассказывали РБК, что Куйвашев провел переговоры с Москвой по поводу перехода на другую работу. Его полномочия на посту губернатора должны были истечь в 2027 году.

По словам собеседников РБК, претензий к работе Паслера у администрации президента нет. Это будет «не негативная отставка, а скорее повышение», отмечали они.

В мае 2012 года указом президента Куйвашев был назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Вскоре его кандидатуру на этой позиции утвердил и парламент региона (на тот момент прямые выборы губернаторов не проводились). В 2017-м и 2022-м он побеждал на прямых губернаторских выборах.

Денис Паслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области в марте 2019 года указом президента Владимира Путина. В сентябре того же года он выиграл прямые выборы с результатом 65,93%.

О вероятной отставке Паслера «Ведомости» писали в конце 2023 года. Однако, по словам источников, разговоры об отставке прекратились вскоре после наводнения в регионе. Больше всего были затронуты Орск и Оренбург.

После наводнения состоялись выборы, на которых Паслер снова одержал уверенную победу: при явке 52,56% он получил 78,14% голосов избирателей.