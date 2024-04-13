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Наводнения в России ,  
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Губернатор заявил о начале максимального пика паводка в Оренбурге

Губернатор Паслер: в Оренбурге начался максимальный пик паводка
Сюжет
Наводнения в России
Оренбургский губернатор Денис Паслер сообщил, что ситуация с наводнением в областном центре остается непростой. Вода в Урале в Оренбурге поднялась до отметки 1185 см
Оренбург
Оренбург (Фото: Reuters)

В Оренбурге зафиксировали начало пика паводка, заявил губернатор области Денис Паслер на заседании комиссии по ЧС в Орске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

«На сегодняшний день ситуация остается непростой. Сейчас в Оренбурге максимальный пик паводка», — сообщил Паслер.

При этом в Орске ситуация с наводнением стабилизируется, отметил губернатор. Вода уходит из города, коммунальные службы начинают уборку и восстановительные работы.

В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили, что ключевые электроподстанции областного центра работают в штатном режиме. На объектах, которые снабжают энергией центральную и восточную части Оренбурга, организовано круглосуточное дежурство.

Перед пиком наводнения энергетики перевели электроснабжение большей части жителей Оренбурга на резервные схемы.

Уровень воды в Урале в городе достиг отметки 1185 см, сообщила пресс-служба мэрии города.

Уровень воды в Урале в Оренбурге повысился до 1183 см
Общество
Оренбург

Населенные пункты Оренбургской области столкнулись в паводком в начале апреля. Наиболее масштабные последствия наводнения зафиксировали в Орске. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала город от подтоплений.

В городе объявили эвакуацию, вода зашла на территорию 6 тыс. домов. Пик наводнения в Орске прошел 9 апреля. Последствия паводка в городе ликвидируют 4,5 тыс. человек, работает 979 единиц техники, 256 плавсредств и 16 беспилотников.

Через несколько дней наводнение пришло в областной центр — Оренбург. 12 апреля в реке Урал начали фиксировать подъем уровня воды, власти объявили эвакуацию. В Оренбурге из-за критического положения включили сирену.

За несколько дней из опасных мест вывезли более 1,5 тыс. жителей Оренбурга. Почти 3 тыс. домов в городе затопило, вода зашла на территорию почти 5 тыс. приусадебных участков.

Ранее власти сообщали, что пик паводка придется на 12 апреля.

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Дарья Беспалько
паводок Оренбург наводнение
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