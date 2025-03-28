Глава «Росатома» назвал передачу ЗАЭС под управление США фантастикой

Запорожская АЭС (Фото: Victor / Xinhua / Global Look Press)

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев исключил передачу Запорожской АЭС под управление США. Его слова приводит журналист кремлевского пула Александр Юнашев в телеграм-канале.

«Это ненаучная фантастика. <...> Наш объект, находящийся на нашей территории, на нем работают граждане России, как он может управляться представителем другого государства?» — подчеркнул Лихачев.

В российском МИДе заявили, что в мире нет примеров совместного использования атомных электростанций, и исключили передачу ЗАЭС Украине или любой другой стране. Все сотрудники станции являются гражданами России, подчеркнули в ведомстве.

О том, что президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении атомными электростанциями, рассказали в Белом доме 19 марта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Вашингтоном обсуждалась судьба Запорожской АЭС.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что станция может поставлять энергию на Украину, если российское руководство примет такое решение. По словам Черничука, этот вопрос — «предмет торга и договоренностей политиков».