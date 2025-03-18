В Раде заявили о желании Украины вернуть контроль над Запорожской АЭС
Украина намерена вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), заявила глава подкомитета Верховной Рады Украины по энергетической безопасности Виктория Гриб. Ее слова приводит The New York Times.
«Украина хочет вернуть ее», — заявила Гриб, добавив, что пока неясно, на каких условиях Россия могла бы пойти на этот шаг.
Станция расположена на юге Запорожской области и является самой крупной атомной станцией в Европе. С осени 2022 года по распоряжению президента России Владимира Путина ЗАЭС находится под контролем России.
Гриб также выразила удивление тем, что ЗАЭС упоминается в заявлениях президента США Дональда Трампа и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа по мирному урегулированию конфликта на Украине.
13 марта Трамп заявил, что в рамках обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта рассматривается вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом он сообщил журналистам перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В своей речи Трамп не упомянул ЗАЭС напрямую, отметив лишь, что переговоры касаются «очень большой электростанции».
Уиткофф назвал ЗАЭС одной из важных тем к обсуждению в рамках мирного урегулирования на Украине.
«Есть ядерный реактор, который поставляет много электроэнергии в страну Украина. С этим нужно разобраться», — заявил спецпредставитель президента США.
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