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Военная операция на Украине ,  
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Директор ЗАЭС допустил, что станция сможет поставлять энергию на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Для передачи энергии на Украину с Запорожской АЭС есть техническая возможность, но такое сотрудничество — «предмет торга и договоренностей политиков», сообщил директор станции
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram

Энергию с подконтрольной России Запорожской АЭС технически возможно поставлять на Украину в случае, если российское руководство примет такое решение, заявил директор станции Юрий Черничук ТАСС.

«Такой вариант возможен, тем более что линии связи [с системой энергоснабжения Украиной] сейчас живые», — сказал он.

Черничук указал, что есть планы по возобновлению работы ЗАЭС в режиме генерации электроэнергии (пока продолжается конфликт, блоки станции переведены в состояние «холодный останов»).

«Если они (АЭС на Украине и Запорожская АЭС. — РБК) будут эксплуатироваться в объединенной энергосистеме, в каком-то виде объединенной, тогда, естественно, взаимное влияние будет одной энергосистемы на другую, одной станции на работу другой станции и тому подобное. Ну это такие технические моменты и предмет торга и договоренностей политиков», — сказал Черничук.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В Белом доме 19 марта сообщили, что президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении АЭС, так как американское владение станциями было бы для них «лучшей защитой». В этот же день состоялись переговоры Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Последний сообщил, что обсуждал с американским президентом судьбу ЗАЭС, о передаче под управление США украинских атомных электростанций речи не шло.

За день до этого глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместной эксплуатации Запорожской АЭС с украинским «Энергоатомом».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Запорожская АЭС Украина атомная энергетика
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